Il giorno del test è arrivato: IT Alert parte e in tanti non se lo aspettavano

Il giorno del test è arrivato: oggi 27 settembre alle ore 12.00 tanti telefoni hanno emesso un suono, neanche troppo piacevole, e si è svolta la prova generale di IT-alert.

L’IT Alert ha come obiettivo quello di dare informazioni tempestive in caso di gravi emergenze come: terremoto, maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense, che vedono mobilitata la Protezione Civile.

L’idea è quella di fornire velocemente informazioni utili alla popolazione, in maniera anonima e gratuita, per cui è necessario testare il sistema con una prova generale: nella giornata di oggi tutti i cellulari collegati alle celle di telefonia mobile hanno suonato contemporaneamente.

Il test del sistema di allerta, promosso dal dipartimento di Protezione civile e dall'Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, era stato ampiamente annunciato, ma ha creato comunque scompiglio tra molti abitanti del Lazio che sono saltati al suono diverso del loro telefono.

Molti raccontano “Eravamo in macchina e c’è preso un colpo”, oppure “Sapevo che oggi doveva esserci il test ma mi è quasi preso un infarto quando ha iniziato a suonare il telefono”, altri “Pensavo che quel rottame del mio telefono stesse esalando l’ultimo respiro, e invece era il test”.

Tanti i meme che stanno impazzando sui social da quelli più simpatici che sottolineano la sorpresa

Lo sapevamo? Si. Siamo saltati in aria comunque? Assolutamente si. #ItAlert pic.twitter.com/PZ8GJITHWA — Ansia Totale (@ansia_totale) September 27, 2023

Altri non hanno ricevuto nessun allarme

A me non è arrivato nessun messaggio, probabilmente vogliono vedere come me la cavo da solo in caso di emergenza #ITalert pic.twitter.com/XG9l7pB8VR — @Adri@ (@AdriFi1927) September 27, 2023



E alcuni lo hanno ricevuto più volte.

Voi avete ricevuto la notifica? Eravate preparati o vi ha spaventato?