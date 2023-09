Jessica Paciolla: da cantante a giudice internazionale dell’Angel Voice Festival

Un esempio di come la passione per la musica possa portare lontano, metaforicamente ma anche fisicamente, e come possa avvicinare culture e usanze diverse è sicuramente la storia di Jessica Paciolla.

Cisternese doc, ha mosso i primi passi nel mondo della musica esibendosi nelle varie feste locali della città. Dopo essersi diplomata in teoria e solfeggio da strumentista, continua i suoi studi musicali presso l'università di Tor Vergata conseguendo la specializzazione come operatore musicale nell'infanzia. L'amore per la Didattica l'ha portata a continuare i suoi studi presso il Conservatorio di Latina dove vince una borsa di studio come studente meritevole che la porta a svolgere il ruolo di assistente alla cattedra di Didattica del canto nel 2018.

Nel 2016 i suoi primi viaggi nell’est Europa: prima in Romania dove partecipa al "Crystal stars music festival", poi in Polonia, nel 2018, dove è corista nel "Caparthia festival" e dove vince il Primo premio nella categoria inediti al "Festival internazionale delle arti di Maiori". È in Serbia quando incontra Zorica Ninkovic che la invita a partecipare al suo Festival internazionale "Angel voice" dove vince il Primo premio assoluto con il suo brano inedito "Arriverà".

Neanche la pandemia l’ha fermata e oltre al concreto impegno culturale in patria, prosegue la sua carriera in tutta Europa. Proprio in questi giorni infatti, dal 19 al 23 settembre sarà a Belgrado per l’Angel Voice Festival, stavolta come giudice di canto, in rappresentanza dell’Italia in una giuria internazionale di vocal coach e artisti provenienti da tutto il mondo.

L’ Angel Voice Festival è dedicato ai giovanissimi talenti che propongono alla giuria inediti. La competizione serba, alla quale partecipano bambini e ragazzi da tutto il mondo, unisce l’amore per la musica con la scoperta del territorio e lo scambio tra culture diverse e la solidarietà, tante sono infatti le iniziative che a ogni edizioni sono portate avanti, quest’anno in particolare ospiterà il concerto "Sempre con i bambini" che rientra nel Golden September una serie di iniziative dedicate alla lotta contro il cancro infantile.

Jessica Paciolla con la sua competenza, il talento e le capacità acquisite in anni di studio, terrà alto il nome della provincia pontina e dell’Italia intera!