C’è una pizzeria pontina tra le migliori d’Italia secondo Gambero Rosso

È stata presentata in questi giorni Pizzerie d’Italia 2024, la prestigiosa guida di Gambero Rosso giunta alla sua 11° edizione che assegna spicchi alle migliori pizzerie al piatto d’Italia e rotelle alle pizzerie al taglio.

L’andamento di quest’anno è da tener sott’occhio: come conseguenza della pandemia molti locali sono stati chiusi, ma quelli che hanno resistito e quelli che hanno aperto da poco sono di altissimo livello. C’è molta più attenzione alle materie prime, la scelta delle farine, i prodotti a km zero, l’uso dell’olio evo. È aumentata anche la cura del servizio e del locale, tutti punti che rendono una pizzeria migliore e più gradita agli esperti valutatori della rivista di settore Gambero Rosso.

L’assegnazione di spicchi e rotelle infatti segue severi criteri qualitativi tra questi sicuramente c’è la scelta e l’abbinamento degli ingredienti, la tecnica dei pizzaioli, la cottura, i profumi e le consistenze, al di là della tipologia dell’impasto, se alla napoletana classica o moderna, o romana e via dicendo.

Inoltre è stato riscontrato in maniera sempre più evidente l’affiancare alle pizze classiche le pizze gourmet realizzate dai pizzaioli in base ai prodotti di stagione, ad abbinamenti arditi ma gustosi che rendono l’esperienza del mangiare una pizza non solo come momento conviviale e gustoso, ma come una continua scoperta di prodotti e abbinamenti innovativi, un viaggio tra i sapori dei vari territori.

Quest’anno le pizzerie al piatto che hanno ricevuto tre spicchi, il massimo riconoscimento per ogni locale, sono 103 e hanno un punteggio che va dal 90/100 in su.

Tra queste 103 ci sono tante nuove entrate arrivate subito in cima alle classifiche delle migliori pizzerie italiane: non possiamo non ricordare la Pupillo Pura Pizza di Priverno aperta da Luca Mastracci nel 2017 unica pizzeria pontina a ricevere i tre spicchi, new entry di grande valore.Una pizzeria in cui si utilizzano gli ottimi prodotti locali pontini, in cui l’innovazione va di pari passo con la tradizione.

Un'eccellenza pontina confermata con un secondo riconoscimento con la sede di Latina "Velo Pizzaioli Popolari" che Luca Mastracci ha aperto nel novembre 2022 insieme a Dario Scodavolpe, Costantino Sicconi e la famiglia Luparo che si è aggiudicata due spicchi, mancando i tre per una manciata di voti. Presso la pizzeria Velo in particolare si può gustare una rivisitazione della pizza romana il cui impasto ha un’idratazione del 55% e una lievitazione di 24 ore.