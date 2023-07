Sabaudia, come raggiungere il mare in navetta: tutte le informazioni

D'estate, Sabaudia è tra le località pontine più frequentate. Le vaste spiagge, le dune selvagge, i chioschi dove mangiare e gli eventi in programma, rendono questa località molto frequentata da giugno a settembre.

Raggiungere la spiaggia in macchina e parcheggiare sul lungomare, però, è un'impresa quasi impossibile, a meno che non si decida di partire molto presto al mattino. Per questo, il Comune di Sabaudia mette a disposizione di villeggianti e cittadini una navetta che parte dal centro della cittadina, attraversa molte vie per poi raggiungere il mare e fare numerose fermate.

Una soluzione comoda e per questo molto scelta nel periodo estivo.

Navetta Sabaudia, stagione estiva 2023

Il servizio di navetta, che collega il centro al lungomare, è attivo dall'11 giugno e lo sarà fino al 10 settembre 2023. Ci sono una "Navetta sinistra" e una "Navetta destra" per poter raggiungere tutte le principali spiagge di Sabaudia.

La "Navetta Sinistra" fa le seguenti fermate:

Via Caterattino

Lungomare Oasi di Kufra

Lungomare Lilandà

Torre Paola

Baia d'Argento

Mezzomonte

La "Navetta Destra" fa le seguenti fermate:

Lungomare Caterattino

Via Sant'Andrea Zeffiro II

Lungomare Sacramento

Villaggio Sacramento

Lungomare Bufalara

Bella Farnia

Tartarughe Acquaviva

San Donato

Colle d'Alba

Le spiagge raggiunte dalla navetta

Le fermate sopra elencate permettono di raggiungere le seguenti spiagge:

Saporetti

Torre Paola

Maracanà

Le streghe

Salgueiro

Da Sisto

Lilandà

La spiaggia

Maga Circe

Le scalette

L'ultima spiaggia

Le dune

Copacabana

Lido Azzurro

La capanna

La terrazza beach

Cala la luna

Oasi di Ninfa

Il lido

Deliada beach

Dove inizia il mare

Lo scoglio

La giunca

Fuori rotta

I sabbioni

Green beach

La playa

Paradiso blu

La rosa dei venti

La perla

Snoopy

Mauro

Bambù

Marilandia

Da Gigino

Paradise beach

Il gabbiano

Le sirene

Il costo del biglietto

Di seguito tutte le tariffe per chi acquista il biglietto di una sola corsa e chi vuole optare per un abbonamento:

Biglietto corsa semplice linee urbane (1-2-4-5-6-9-11) – € 1,00

ESTIVO – Biglietto di corsa semplice navetta destra e navetta sinistra – € 1,50

ESTIVO – Biglietto giornaliero navetta destra e navetta sinistra – € 3,00 (unico titolo di viaggio acquistabile dal conducente nel periodo estivo)

ESTIVO – Abbonamento trimestrale (8 giugno – 8 settembre 2019) – € 65,00

Biglietto giornaliero linee urbane(1-2-4-5-6-9-11) – € 2,00 (acquistabile dal conducente solo nel periodo invernale/scolastico)

Carnet 10 biglietti corsa semplice linee urbane (1-2-4-5-6-11) – € 9,00

Abbonamento settimanale su tutte le linee – € 10,00

Abbonamento mensile su tutte le linee – € 25,00

Abbonamento annuale studenti – € 200,00

Dove acquistare i biglietti per la navetta

I titoli di viaggio sono acquistabili presso la sede aziendale ed in alcuni esercizi convenzionati. A bordo dei mezzi è possibile acquistare dal conducente solo il biglietto giornaliero del costo di € 3,00 nel periodo estivo e € 2,00 nel periodo invernale

Rivendite:

Central Bar – Bella Farnia

Edicola San Donato – Borgo San Donato

Ombrello d’Argento – Sabaudia

Edicola 2000 – Sabaudia

Tabacchi – Mezzomonte

Agenzia Viaggi Bianchitours – Sabaudia

Per il servizio di trasporto dei disabili in carrozzella si può prenotare telefonando al numero 0773.510334 dal lunedì al venerdì, 9:30-13:00 e 16:00-19.30 oppure compilando il form reperibile sul sito di autoservizibianchi.it