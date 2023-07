Le notizie più importanti di oggi 1 luglio 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 1 luglio, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato il capoluogo e l'intera provincia di Latina.

- La notizia del giorno è la decisione della sindaca di Latina Matilde Celentano di non concedere più il patrocinio al Lazio Pride in programma nel capoluogo l’8 luglio. L’annuncio nel pomeriggio di oggi ed è di fatto un dietrofront rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla prima cittadina (qui i motivi del ripensamento e la lettera ai promotori del Lazio Pride). “Noi in buona fede, non prestiamo il fianco a inaccettabili strumentalizzazioni” ha detto Celentano ai promotori della manifestazione; pronta la loro replica: "Nessuna strumentalizzazione. Questa amministrazione ha perso un’occasione importante per rappresentare tutte e tutti".

- Subito primi effetti dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito lo scorso 23 giugno in Prefettura presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: un’operazione ad Alto Impatto, in cui sono state dispiegate tutte le risorse aggiuntive disponibili, è stata portata a termine a Latina. I controlli sono stati effettuati in centro, nella zona dei pub, alle autolinee e sul lungomare, in quelle zone che sono ritenute più a rischio.

- E’ lutto a Cori per la morte Arria Tommasi, figura stimata dall’intera comunità, per dieci anni presidente della cantina Cincinnato e ultima esponente di una delle storiche famiglie della città. Classe 1935, fu lei a creare il primo agriturismo che gestì per 20 anni. Con lei termina la famiglia Tommasi, una delle più antiche di Cori, famiglia di origine normanna proveniente dalla Sicilia, le cui prime tracce risalgono al XIII secolo.