Le sagre e le fiere di ottobre nella provincia pontina

Con l’arrivo dell’autunno ci sono tanti prodotti locali che vale la pena festeggiare, dall’uva al vino e alle castagne. Eccellenze locali che vengono celebrate con sagre e feste di vario tipo. A queste si aggiungono anche varie rievocazioni storiche spesso legate a ricorrenze religiose.

La Secolare Fiera di San Michele di Sermoneta ad esempio si tiene da sempre a cavallo tra settembre e ottobre e oltre a celebrare il santo, riprende l’antica usanza di contadini e allevatori di riunirsi prima dell’inizio della stagione più fredda per scambiare e commerciare i loro prodotti e fare scorte in vista dell’inverno. La fiera oggi, con i suoi 2000mq di esposizione, è ormai dedicata oltre che all’agricoltura, il florovivaismo e l’allevamento anche a tantissimi altri ambiti merceologici e si è arricchita di appuntamenti culturali, spettacoli dal vivo, seminari e laboratori per adulti e bambini.

Nel secondo fine settimana di ottobre si tiene tradizionalmente la Sagra dell’Uva Fragola di Roccagorga, una giornata per degustare gli ottimi prodotti tipici pontini e la dolcissima uva fragola, l’uva da tavola, bianca e nera, amata da grandi e piccini. La sagra diventa una bella occasione per organizzare visite guidate alla scoperta del centro storico di Roccagorga e trekking lungo i sentieri montani circostanti.

Le castagne sono sicuramente un prodotto dell’autunno tra i più celebrati in provincia, sono tante le sagra a esso dedicate dalla lunghissima tradizione.

Intorno alla metà del mese si tiene la Sagra dei Marroni di Rocca Massima giunta alla 17° edizione, che celebra il frutto autunnale per eccellenza, ha un taglio più folkloristico con rievocazioni storiche in abiti rinascimentali e momenti dedicati alla vita rurale con sfilate di macchine agricole.

Nella seconda metà del mese le castagne vengono celebrate anche a Spigno Saturnia con la Sagra delle Castagne e delle Zeppole Spignesi giunta alla sua 36° edizione. La festa oltre a promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, propone al pubblico intrattenimento di vario tipo dalla musica dal vivo agli spettacoli folkloristici, all’animazione per i bambini.

Tra le più celebri troviamo sicuramente La Sagra delle Castagne di Norma, giunta quest’anno alla sua 54° edizione. La sagra, che si tiene di solito alla fine del mese di ottobre, oltre a proporre le castagne preparate in diverse maniere, secondo la tradizione lepina, è l’occasione per seguire veri e propri percorsi enogastronomici e gustare gli ottimi prodotti pontini.