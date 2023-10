A Latina arriva la VI edizione della Festa del Cioccolato Artigianale

Giunta ormai alla sua VI edizione, torna a Latina la Festa del Cioccolato Artigianale organizzata in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune.

Da anni il tour nazionale delle Feste del Cioccolato promuove le ricette artigianali a base di cioccolato privo di additivi e conservanti così tipici della produzione industriale. I mastri cioccolatai propongono al pubblico ricette classiche e innovative dalla pralineria ai cioccolatini speziati, dai farciti, al liquore e alla frutta arrivando fino ai gianduiotti.

Ma la festa del cioccolato non è solo degustazione di prelibatezze, ma anche stand di oggettistica, laboratori gratuiti, intrattenimento per i bambini, oltre a incontri informativi sulle proprietà benefiche del cacao.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre dalle 10 del mattino e fino a tarda notte si entrerà nel gustoso mondo creato dai Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da tutta Italia, che proporranno al pubblico ricette classiche e innovative, legate alla tradizione regionale e alla sperimentazione più moderna.

L’appuntamento

È in piazza del popolo a Latina da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. Per partecipare ai laboratori gratuiti per bambini è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito dedicato alle Feste del Cioccolato.