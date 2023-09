Aperto il canale Whatsapp di Tiziano Ferro

La nuova tendenza della comunicazione è quella dei Canali Whatsapp, in vigore da pochissimo ma già abbracciata da tantissimi milioni di utenti e permette nel pieno rispetto della privacy di essere aggiornati in tempo reale su fatti, informazioni e curiosità di vario tipo.

Aziende, istituzioni, giornali, squadre di calcio, personaggi famosi e artisti hanno iniziato a creare il loro canale Whatsapp per avere un rapporto diretto con i propri followers. Attualmente in Italia i cantanti e gruppi attivi in questo senso sono pochissimi: da Vasco Rossi a Marco Mengoni, da Gigi D’Alessio a pochi altri ancora. Tra questi c’è il nostro Tiziano Ferro.

Non tutti possono aprire un canale Whatsapp, ma solo dei soggetti selezionati, il servizio inoltre garantisce la privacy del proprio contatto, solo l’amministratore del canale potrà inviare messaggi però gli utenti potranno interagire attraverso le reazioni.

Il canale di Tiziano Ferro è stato creato lo scorso 8 settembre e nel giro di poco più di un paio di settimane si sono iscritte ben 105mila persone. Nel suo interno ci sono già alcune foto, un video di saluto e ringraziamento per gli iscritti. D’ora in poi saranno inserite tutte le novità e le informazioni relative a eventi, concerti, dischi e molto altro ancora.

Iscriversi è molto facile: dopo aver aperto Whatsapp in alto accanto alla sezione chat, o in basso a seconda dei vari modelli di telefono, si legge “Aggiornamenti” accedendo alla sezione si potrà sfogliare tutti i canali al momento disponibili o cercare direttamente quello che interessa. Se non compare la sezione “aggiornamenti” vuol dire che non si sta usando la versione più recente di Whatsapp, converrà quindi aggiornare l’app su Google Play.