Nuovo singolo di Tiziano Ferro stavolta in collaborazione con J-Ax

Belle novità per i fan di Tiziano Ferro, che in attesa dell’uscita del suo primo romanzo, possono godersi un nuovo singolo che il cantautore pontino ha inciso con J-Ax.

Dopo essere stato con Destinazione Mare, uno dei mattatori dell’estate 2023 e reduce dal grandissimo successo del tour negli stadi, Tiziano Ferro non si ferma: è di nuovo in radio e su tutti gli store digitali con “Abbiamo vinto già” in duetto con J-Ax.

Nei giorni scorsi il cantautore pontino aveva già annunciato il nuovo singolo affermando “È un inno alla resilienza, una canzone che rivendica il valore di chi vive a testa bassa, consapevole delle proprie fragilità, pronto a celebrare i propri difetti come fossero segni distintivi, che ci rendono unici e splendidi. Vincenti.”

La canzone che è composta, testo e musica, da Tiziano Ferro, Manuel Rocchi e J-Ax è prodotta dallo stesso Tiziano e Marco Sonzini.

Nonostante le loro lunghe carriere è la prima volta che i due artisti collaborano, entrambi freschi di un grande successo. J-Ax, oltre a ottenere il disco di platino per la canzone Disco Paradise, realizzata con Annalisa, Fedez e Dj Jad è reduce dalla reunion degli storici Articolo 31 che sta girando l’Italia in tour proprio in questo periodo.

E mentre Tiziano, particolarmente orgoglioso, ha postato il testo del brano sui social per annunciare la sua uscita proprio oggi, a noi non ci resta che ascoltarlo e fare nostro il significato profondo delle sue parole.