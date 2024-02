La Via Francigena del Sud: cosa fare e cosa vedere?

È ormai assodato che i Cammini sono forme di turismo sempre più amate e praticate. È un modo per coniugare il desiderio di fare attività fisica, la ricerca di sé stessi e il proprio lato spirituale con la scoperta di località ricche di bellezze naturali e storiche. Se un tempo il più celebre era sicuramente il Cammino di Santiago di Compostela, oggi la Via Francigena sta riscuotendo un grande successo tra i turisti in cerca di attività, escursioni e incontri.

Un cammino di antichissime origini, a oggi più lungo d’Europa, riconosciuto ufficialmente nel 2018 dall’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali: 2300 km che da Canterbury, passando per Roma, arriva fino in Puglia a Santa Maria di Leuca.

Cos’è la via Francigena e chi la percorreva?

È una fitta rete di vie che non solo percorrono in lungo e in largo l’Italia, ma che la collegano ai paesi del nord Europa. Risalente a molto prima dell’anno mille, la via Francigena sfruttava gran parte delle antiche vie consolari che i Romani avevano edificato in tutta Europa, alcune deviate per via di calamità naturali come frane, straripamenti di fiumi, impaludamenti e via dicendo. Questo cammino prende il nome dalle varie popolazioni “barbare” che invasero l’impero romano, in particolare dai Franchi, che percorsero le strade per arrivare a Roma. Col passare del tempo, durante il Medioevo queste vie furono sempre più battute da viandanti e pellegrini che dal nord Europa venivano a Roma in pellegrinaggio e poi proseguivano fino in Puglia per imbarcarsi e raggiungere Gerusalemme. Erano strade costellate di punti di ristoro, locande e soprattutto chiese, conventi, abbazie che accoglievano gli stanchi camminatori dando loro rifugio e assistenza.

La Via Francigena del sud nella provincia di Latina

Quando si parte da Roma alla volta della Puglia ci si trova davanti due possibili itinerari quello che dalla Capitale va verso Frosinone e quello che percorre gran parte della Via Appia, Regina Viarum, e che passa per il territorio che costeggiava le paludi pontine, toccando oltre la metà comuni della provincia di Latina: Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Priverno, Sonnino, Roccasecca, Terracina, Monte San Biagio, Castelforte, Minturno, Fondi, Itri, Santi Cosma e Damiano, Formia e Gaeta per poi proseguire verso la Campania. Un itinerario che propone ai camminatori che amano lo slow tourism di ammirare bellezze naturali, storiche, architettoniche e religiose incredibili. Ben 11 tappe che dai monti al mare percorre il nostro bel territorio.

Cosa fare e cosa vedere

Mare, montagna, laghi e colline, panorami mozzafiato, preziose testimonianze storiche tra parchi archeologici, parti dell’Appia Antica, rovine ed edifici ottimamente conservati, templi, chiese e abbazie come quella di Valvisciolo o quella di Fossanova. Sono solo alcune delle bellezze che il cammino sulla Via Francigena del Sud in terra pontina offre. In ogni stagione, dato che il clima in questa zona lo consente, vengono organizzate visite guidate, escursioni, tour in bicicletta per ammirare splendidi paesaggi, panorami sulla pianura pontina, accanto al fiume Amaseno, sul mare, e poi in collina e montagna dove c’è inoltre la possibilità di imbattersi in vegetazione e varie specie animali tipiche di queste zone. Si possono trovare tour che ricostruiscono in maniera abbastanza fedele gli itinerari dei pellegrini, i loro usi e costumi, oltre che le località di maggiore interesse come le splendide abbazie di Valvisciolo e Fossanova, i parchi archeologici dell’antica Norba, di Minturnae, Priverno, solo per citarne alcuni. Tanti anche gli eventi, come concerti e spettacoli teatrali che vengono organizzati, soprattutto in estate, nei luoghi più suggestivi come gli antichi teatri romani e nello splendido Giardino di Ninfa. Per essere sempre aggiornati sugli eventi, le tappe e le varie istruzioni da seguire per effettuare i cammini è possibile consultare il sito dedicato alla Via Francigena del sud nel Lazio.