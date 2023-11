X Factor 2023: eliminata al secondo live la pontina Asia Leva

Una puntata decisamente movimentata la seconda della 17° edizione di X Factor in onda su Sky e Now Tv e che vede tra i partecipanti anche la pontina Asia Leva, membro della squadra di Fedez.

Asia si è esibita nel corso della seconda mance proponendo un pezzo che Kendrick Lamar esegue con SZA “All the stars” un pezzo niente affatto facile che comunque Asia ha saputo personalizzare.

Asia è finita nuovamente in ballottaggio e stavolta con Gaetano De Caro del team di Ambra, i giudici hanno deciso di lasciare l’ultima parola al pubblico rimandando il giudizio finale al Tilt, ovvero il sondaggio che chiama in causa chi a casa segue il programma e deve votare quale concorrente salvare.

Asia probabilmente ha pagato l’idea che il pubblico si è fatto di lei, qualche uscita poco felice che l’ha bollata, a torto, come una ragazza arrogante e antipatica, e forse, come lo stesso Fedez ha ammesso, di essersi esibita cantando un brano non adatto a lei.

Si chiude la sua avventura a X Factor alla seconda puntata dei Live, Asia ha salutato tutti a testa alta dicendo di essere fiera di sé e del traguardo raggiunto dato che non avrebbe mai immaginato neanche di arrivare alle audition.

Dunque si chiude presto quest’avventura per Asia, ma solo per fare spazio a nuove esperienze, a nuovi traguardi a cui puntare, perché credendo sempre nel proprio talento, e impegnandosi con passione si possono raggiungere gli obiettivi più grandi.