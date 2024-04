La Shibumi Karate non si ferma più: 8 medaglie al Campionato Nazionale Preagonisti 2024

C’era grande attesa per la gara valida per il Campionato Nazionale Preagonisti 2024 e gli atleti dalla società Shibumi Karate non hanno tradito le aspettative. Alla competizione che si è svolta dal 5 al 7 aprile a Montecatini Terme hanno partecipato dieci tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni della palestra di Latina e otto di loro sono andati a medaglia.

I maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa, soddisfatti dei risultati raggiunti, hanno guidato la delegazione pontina nella manifestazione sportiva con grande entusiasmo tanto da registrare ancora una volta una ottima prestazione di tutti i giovani atleti che hanno gareggiato sia nel kata (l’esecuzione di tecniche che simulano un combattimento) nel quale hanno dimostrato eleganza e stile, sia nel kumite (combattimento eseguito utilizzando le tecniche della disciplina con un avversario) nel quale determinazione e tattica sono state protagoniste.

“Il risultato ci rende particolarmente orgogliosi – hanno detto i maestri – perché i numeri parlano chiaro ma anche perché registriamo il trend di costante crescita dei nostri ragazzi di gara in gara. Nel Campionato italiano in un clima molto vivace, hanno saputo interpretare con semplicità sia dal lato tecnico sia dal lato umano i valori del karate che cerchiamo di trasmettere loro in ogni allenamento”.

Al campionato nazionale della Fesik, la Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate, hanno partecipato anche le palestre di Latina Sakura e Hinode che si sono distinte con particolare efficacia tra i tantissimi partecipanti alle gare per gli ottimi risultati raggiunti.

Il medagliere Shibumi Karate

Maria Gravina 2° posto campionato italiano kata

Diego Pigaiani 3° posto campionato italiano kumite

Lorenzo Riccioli 3° posto campionato italiano kata

Edoardo Coco 3° posto campionato italiano kata

Claudia Gravina 3° posto kata e 1° posto kumite Campionato italiano

Filippo de Gasperis 3° posto coppa Italia kata

Ludovica Bove 3° posto coppa Italia kumite.