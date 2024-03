Serie A2: Latina ci prova ma a Cividale arriva un'altra sconfitta

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca la terza partita in una settimana e paga lo sforzo profuso nelle due precedenti gare disputate contro formazioni di primissima fascia come Trieste e Udine. Sul parquet dell'UEB Cividale del Friuli i nerazzurri faticano molto, riescono a restare in partita per la prima metà di gara, poi la stanchezza comincia a farsi sentire e, non bastano impegno e cuore per conquistare il successo. I padroni di casa si impongono con un fin troppo severo 75-58 sugli ospiti.

Il prossimo appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 18:00 al Palasport Flaminio, dove i nerazzurri sfideranno i padroni di casa della RivieraBanca Basket Rimini in occasione del recupero della terza giornata della Fase a Orologio.

Si ringrazia l'ufficio stampa dell'UEB Gesteco Cividale per la cortese collaborazione e Marco Pregnolato (Foto Fulvio) e Diego Petrussi per le fotografie.

UEB Gesteco Cividale - Benacquista Assicurazioni Latina 75-58 (18-19, 22-13, 12-11, 23-15)

UEB Gesteco Cividale: Martino Mastellari 19 (4/4, 2/5), Gabriele Miani 18 (4/7, 3/6), Matteo Berti 13 (5/9, 0/0), Lucio Redivo 12 (3/6, 2/8), Giacomo Dell'agnello 6 (1/6, 0/0), Doron Lamb 5 (1/3, 1/4), Gabriele Calò 2 (0/1, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/3), Eugenio Rota 0 (0/1, 0/2), NicolÒ Isotta 0 (0/1, 0/0), Jacopo Superina 0 (0/0, 0/0), Birane Ndiaye 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Gabriele Miani 11) - Assist: 25 (Giacomo Dell'agnello 8)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 23 (1/5, 6/11), Demario Mayfield 16 (2/9, 2/4), Samuele Moretti 5 (2/4, 0/0), Gabriele Romeo 4 (2/5, 0/4), Salvatore Parrillo 3 (0/1, 1/6), Jacopo Borra 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Zangheri 2 (1/2, 0/0), Jacopo Rapetti 2 (0/0, 0/0), Kenneth Viglianisi 1 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Ivan Alipiev 10) - Assist: 12 (Gabriele Romeo 5)