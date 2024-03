Serie A2: Latina Basket in trasferta a Cividale. Amo: "Servirà grande energia difensiva"

Una settimana intensa e ricca di appuntamenti per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che si accinge ad affrontare la terza gara in soli 8 giorni. Dopo i due impegni casalinghi con le friulane Trieste e Udine, compagini di primissima fascia del girone Rosso, ora i nerazzurri sono pronti per la terza sfida al Friuli Venezia Giulia, stavolta in trasferta sul campo dell'UEB Gesteco Cividale, in occasione della giornata 5 della Fase a Orologio. Palla a due alle ore 20:00 di sabato 9 marzo sul parquet del PalaGesteco.

Gli avversari di turno sono attualmente a quota 20 punti, 6 dei quali conquistati proprio nelle 3 partite disputate finora nella Fase a Orologio (anche Cividale, come Latina ha ancora una gara da recuperare). La formazione guidata da Coach Pillastrini ha esordito nella seconda fase con il match casalingo in cui ha interrotto l'imbattibilità della capolista del girone Verde, Trapani, che durava da 17 giornate. I friulani hanno conquistato gli ulteriori due successi sui difficili campi di Treviglio e Cremona. Cividale può contare su una tifoseria molto calorosa, quanto corretta, e dal parquet del PalaGesteco, oltre la suddetta Trapani, sono uscite sconfitte, durante la prima fase, anche Forlì e Trieste.

Sul fronte nerazzurro, anche se non tutti i giocatori sono nella migliore condizione fisica possibile, e il grande dispendio di energie profuso in occasione delle due recenti gare ha generato un po' di affaticamento, gli allenamenti proseguono con impegno e dedizione. Il morale è alto e la voglia di combattere per il raggiungimento dell'obiettivo è tanta.