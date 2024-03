Turno infrasettimanale per il Latina Basket. Romeo: "Sarà una partita difficile, ma noi ce la metteremo tutta per portare a casa un'altra vittoria"

Dopo il bel successo conquistato domenica contro Trieste, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a tornare in campo per il recupero della seconda giornata della Fase a Orologio, che vedrà i nerazzurri affrontare l'Apu Old Wild West Udine, altra big del Girone Rosso. Palla a due in programma per mercoledì 6 marzo alle ore 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina.

La recente vittoria è stata importante per smuovere il punteggio in classifica e permettere ai nerazzurri di avvicinarsi ulteriormente alle squadre che li precedono, ma soprattutto ha avuto un importante peso specifico dal punto di vista del morale e dell'entusiasmo.

Altrettanto determinanti saranno i prossimi incontri, in cui, gli uomini guidati da Coach Sacco, dovranno continuare a dare il massimo a prescindere dall'avversario che si troveranno di fronte.