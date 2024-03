Serie A2: il Latina Basket ospita Trieste nell'esordio al Palasport di Cisterna

Dopo la sosta dalle uscite ufficiali, dovuta alla convocazione di Mayfield e Alipiev nelle rispettive squadre Nazionali, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è tempo di tornare a giocare. I nerazzurri, che hanno continuato a lavorare sodo e a prepararsi per affrontare al meglio questa seconda fase della stagione, sono spinti da un'ulteriore importante motivazione: l'esordio al Palasport di Cisterna di Latina, che sarà la nuova casa della Benacquista fino al termine della corrente stagione.

Capitan Parrillo e compagni potranno finalmente "giocare in casa" contando sul supporto dei propri sostenitori, che sono attesi numerosi già dalla sfida contro la Pallacaenestro Trieste, in programma domenica 3 marzo con palla a due alle ore 18:00.

Trieste è una delle big del girone rosso del campionato di Serie A2 Old Wild West, è in quinta posizione a quota 30 punti e ha un roster di grande livello composto da tanti giocatori esperti e talentuosi. Un avversario sicuramente temibile per la compagine latinense che, però, desidera ardentemente dare una scossa alla propria stagione. Gli uomini guidati da Coach Sacco ce la metteranno tutta per compiere l'impresa di avere la meglio su Trieste, consapevoli che un ruolo fondamentale lo giocherà la concentrazione e la capacità di rimanere lucidi, attenti e determinati per tutta la durata del match.

Sul fronte Trieste ci sarà l'assenza di Justin Reyes per via dell'operazione subita al ginocchio, mentre in casa pontina Alexander Cicchetti sta recuperando da un infortunio e sarà rivalutato prima della partita.