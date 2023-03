Basket, la Fortitudo Scauri fa festa per la promozione

Fa festa la Fortitudo Scauri che con tre giornate di anticipo conquista la promozione matematica al prossimo campionato di basket di serie C unica 2023/24 (ex C gold). Si è rivelata importantissima la vittoria ottenuta domenica 26 marzo contro la Fortitudo Anagni MMX - 80-70 il risultato finale - in un Palaborrelli gremito da circa mille sostenitori, a coronamento di un cammino che ha visto la Fortitudo Scauri padroneggiare il proprio girone.

Tornando alla partita, dopo un primo quarto sofferto, la squadra di casa si è rialzata al meglio e ha dominato i successivi tre quarti di gara conquistando la vittoria.

Ed è subito festa. Un momento di grande gioia che la famiglia della Fortitudo ha voluto condividere con l'intera comunità sportiva scaurese che ancora una volta ha risposto alla grande sostenendo la squadra in maniera unica nel decisivo incontro di stasera. Un ringraziamento speciale dalla società alla tifoseria ????????? che ha animato e incoraggiato i ragazzi dal primo minuto della gara.

I complimenti alla Fortitudo Scauri per l'importante traguardo sono arrivati anche dal sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli.