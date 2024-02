Basket, ultima gara della prima fase di qualificazione per Latina. Arriva Agrigento

Ultima sfida della prima fase di qualificazione del campionato di Serie A2 Old Wild West per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Nella giornata numero 22 della regular season i nerazzurri ospitano oggi, domenica 4 febbraio, al palazzetto dello sport di Ferentino l’Energy Fortitudo Agrigento con palla a due alle 18.

Gli uomini guidati da coach Sacco arrivano a anche questa partita in formazione rimaneggiata, considerando l’assenza di Capitan Parrillo (in ripresa dall’infortunio, ma non ancora abile al rientro) alla quale si è aggiunto l’infortunio al piede di Samuele Moretti (a seguito di un contatto di gioco durante il match a Treviglio) che non permetterà al centro pontino di dare il proprio contributo alla squadra. Nonostante le difficoltà, il gruppo non ha perso la voglia di lottare per cercare di risalire la china, in vista anche delle numerose partite della seconda fase di regular season, che partirà dalla prossima settimana.

L'avversaria della Benacquista Latina

Agrigento (12 punti in classifica) è una squadra esperta, fisica, composta da giocatori che si conoscono molto bene tra di loro ed è reduce da un’importante vittoria casalinga con la Juvi Cremona, il primo successo dall’arrivo di Coach Marco Calvani, che ha sostituito Damiano Pilot nella conduzione del team.

Per entrambe le compagini i due punti in palio sono preziosi, per questo la partita si prospetta avvincente e ricca di motivazioni. All’andata Latina si arrese al PalaEmpedocle con il risultato di 88-77.

Le dichiarazioni alla vigila

“Sappiamo che le occasioni si stanno esaurendo, ne abbiamo sprecate tante, ora però ne abbiamo un’altra, perché il campionato ci permette di averne ancora una - ha detto Kenneth Viglianisi alla vigilia della gara -. Sappiamo dell’importanza di questa partita e, nonostante la classifica ora parli chiaro nei nostri confronti, noi non abbiamo assolutamente mollato. Abbiamo l’ennesima occasione per dimostrare che la classifica mente in questo momento e abbiamo voglia di dimostrarlo. La scorsa settimana è mancata un po’ di lucidità nel finale, è mancato qualcosa e per la prossima sfida vogliamo metterci quel qualcosa che è mancato. Agrigento è una squadra organizzata e composta da giocatori che hanno disputato tante stagioni insieme, Ambrosin è lì da tanto tempo, il capitano Chiarastella è un veterano, un playmaker aggiunto, è lui che detta i ritmi. Sono tutti esperti della categoria e verranno qui per provare a vincere in trasferta, sappiamo che non sarà una gara facile, perchè hanno Meluzzi, 2 americani forti, un lungo sotto canestro che impone fisicità e noi dovremo essere bravi a tenere loro testa imponendo il nostro gioco, ma soprattutto dimostrando solidità mentale e fisica”.