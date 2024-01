Basket, Latina ko anche a Treviglio: nerazzurri sconfitti dopo un tempo supplementare

Altro ko per la Benacqsuita Assicurazioni Latina Basket che dopo un tempo supplementare cede in casa di Treviglio (84-76 il risultato finale). E’ stata una gara intensa quella giocata al PalaFacchetti, una partita che i nerazzurri hanno ben interpretato per lunghi tratti contro una squadra esperta e ben strutturata.

L’assenza di Capitan Parrillo (in panchina solo a onor di firma) e la gravosa situazione falli di Alipiev (3 personali dopo soli 4 minuti di gioco) hanno certamente condizionato la gara dei nerazzurri che comunque, nonostante le difficoltà, sono riusciti a mantenere il punteggio in equilibrio, arrivando fino al massimo vantaggio di 12 lunghezze al 33′. Nei minuti successivi, però, per via di qualche ingenuità e di una minore fluidità offensiva, hanno subito il rientro degli esperti padroni di casa, che nell’ultima azione sono riusciti ad agguantare la parità (sbagliando il libero del sorpasso). L’overtime è stato decisivo e ha definito il risultato finale (84-76) che ha permesso a Treviglio di conquistare i due punti in palio.

Domenica prossima, 4 febbraio, la Benacquista giocherà in casa alle 18 ospitando al palazzetto dello sport di Ferentino la Moncada Energy Agrigento in occasione della 22esima giornata di campionato, che sarà anche l’ultima della prima fase di qualificazione. Tutte le gare saranno giocate in contemporanea.

La partita

PRIMO QUARTO - E’ Latina la prima ad andare a segno, ma Treviglio replica con un parziale di 8-0 che al 3′ fissa il punteggio sull’8-2. Romeo si riscatta dallo 0-2 ai liberi è firma la tripla dell’8-5. Al 4′ Alipiev commette il suo secondo fallo personale, ma è il successivo fallo di Moretti a far esaurire il bonus ai nerazzurri (11-5 a 5:46″). Mayfield continua a essere sfortunato nelle conclusioni, mentre i padroni di casa allungano ulteriormente con Pacher (16-5 al 5′). Romeo prova a scuotere i suoi (16-7) ma sul terzo fallo personale di Alipiev, Coach Sacco chiama time-out, prima che Treviglio vada in lunetta. Si torna sul parquet e per la Benacquista entrano Viglianisi e Cicchetti al posto di Alipiev e Zangheri, mentre i locali concretizzano un solo libero (17-7 al 6′). La Gruppo Mascio ha una buona percentuale dall’arco, Latina al contrario non è precisa dalla lunetta e al 7′ il tabellone segna (20-8). La gara è spezzettata con vari viaggi in lunetta ambo le parti e per i pontini Mayfield è chirurgico (22- 12 a 2:04″). Moretti dal pitturato, Mayfield dall’arco e con un parziale aperto di 9-0, la Benacquista torna sul -5 (22-17 al 9′). Ancora Mayfield per il 22-19 con cui si conclude il primo periodo di gioco.

SECONDO QUARTO - In avvio di seconda frazione, su assist di Moretti, Mayfield incrementa il parziale aperto e porta la Benacquista sul -1 (22-21 all’11’). Romeo firma il sorpasso dei nerazzurri (22-23). Latina difende forte e continua ad attaccare in modo efficace (22-25 al 12′). Treviglio si sblocca e interrompe il parziale di 17-0 nerazzurro, con un gioco da tre punti di Giuri ed è parità a 25 con 7:29″ da giocare. Romeo permette ai pontini di rimettere la testa avanti (25-27) e, prima che Cicchetti compia il suo primo viaggio in lunetta, c’è il time-out chiesto da Coach Valli. Il gioco riprende, Cicchetti concretizza i due liberi che valgono il 25-29, sul fronte opposto arriva la tripla dei padroni di casa, ma è ancora il numero 13 nerazzurro a riallungare (28-31 al 14′). Ottima circolazione di palla della Benacquista e anche Mladenov si iscrive a canestro, ma nuovamente la risposta della Gruppo Mascio dalla lunga distanza (31-33 al 15′). La gara è vivace e il punteggio in equilibrio tra le due formazioni (33-36 a 3:43″). Moretti show nel pitturato, dove prende 4 rimbalzi consecutivi, prima di subire il fallo che lo manda in lunetta (33-38). Con 2:36 sul cronometro e il punteggio sul 35-38 Coach Valli chiama il suo secondo time-out. Al rientro sul rettangolo di gioco Treviglio si porta sul -1 (37-38). Intensità in campo, conclusioni sfortunate su entrambi i lati e si va negli spogliatoi sul punteggio di 37-38.

TERZO QUARTO - Al rientro dal riposo lungo è Treviglio la prima a segnare, ma la Benacquista replica immediatamente con Cicchetti (39-40) e difende subito con grande forza, tanto da commettere subito due falli di squadra. I padroni di casa rimettono la testa avanti con un gioco da 3 punti, ma è ancora Cicchetti ad andare a segno per i nerazzurri e fissare la nuova parità a 42 al 22′. Grande fisicità, ma anche grande equilibrio in campo (44-44 al 23′). Treviglio ritrova la verve dalla lunga distanza, Latina quella di Mayfield in azione e Moretti dalla lunetta (49-50 al 25′). Coach Sacco fa tornare in campo Alipiev (gravato di 3 falli) che sostituisce proprio Mayfield. Treviglio firma 4 punti consecutivi (53-50 a 2:40″) ma arriva la tripla di Alipiev per la nuova parità a quota 53. Altra tripla nerazzurra, realizzata da Romeo per il 53-56. Azioni rapide, canestri ambo le parti, ma anche errori e con 33″ secondi da giocare Mayfield concretizza la terza tripla consecutiva della Benacquista che vale il 55-61. A fil di sirena ancora Mayfield a mandare in archivio il terzo periodo sul 55-63.

ULTIO QUARTO - La quarta frazione si apre con la tripla di Pollone per i padroni di casa (58-63). Risponde Alipiev (58-65 al 31′). La Benacquista allunga con Cicchetti (58-67 al 32′). Con 7:33″ sul cronometro Coach Valli chiama time-out. Al rientro sul parquet Alipiev realizza la tripla del 58-70 con 6:45″ da giocare. Latina prova a gestire il match senza accelerare le azioni e continuando a difendere strenuamente non consentendo azioni facili agli avversari e il punteggio rimane fermo sul 58-70 a 4:16″ dalla sirena. Time-out Coach Valli. Il gioco riprende ed è Treviglio ad andare a segno (60-70 a 3:29″). Un’ingenuità in attacco da parte dei nerazzurri e Coach Sacco chiama immediatamente time-out. Si torna in campo, Sacchetti concretizza due liberi (62-70 a 3:14″). Latina fatica in attacco, Treviglio ne approfitta per ridurre ulteriormente le distanze (64-70 a 2:25″). Latina perde un pallone prezioso, Coach Sacco schiera Viglianisi al posto di Cicchetti, Treviglio firma la tripla del 67-70 con un parziale di 9-0. Latina non riesce a trovare la via del canestro, Sacchetti invece realizza la tripla della parità a 70 a 1:16″. Mayfield per il nuovo vantaggio nerazzurro (70-72 a 1:00″). Finale al cardiopalmo con Latina che non riesce a realizzare il canestro del +4 e Coach Valli che chiama time-out a 10″ dalla sirena sul punteggio di 70-72. Squadre sul parquet, Harris segna il canestro della parità a 72, subisce fallo, ma non concretizza il libero e si va al supplementare.

TEMPO SUPPLEMENTARE - L’overtime si apre con il quarto fallo personale di Alipiev e il viaggio in lunetta di Sacchetti (73-72 a 4:52″). Latina perde palla, Treviglio segna la tripla del 76-72 a 4:21″. Time-out per la panchina ospite. Si torna in campo, ma i nerazzurri sono sfortunati al tiro, a differenza di Treviglio che riesce a mettere a segno un’ulteriore tripla (78-72 a 3:15″) portando il parziale aperto sul 20-2. Con 2:24″ da giocare il tabellone segna 79-72. Latina non riesce più a trovare la giusta concentrazione e fluidità di gioco, Treviglio ne approfitta per portarsi sul +10 (82-72 a 1:19″). Romeo sblocca il punteggio della Benacquista (82-74) ma la schiacciata di Pacher e il successivo canestro di Romeo fanno scorrere i titoli di coda sul risultato finale di 84-76.

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 84-76

Gruppo Mascio Treviglio: Pacher 22, Carpi n.e., Vitali 3, Harris 17, Cerella 5, Falappi n.e., Sacchetti 9, Barbante, Guariglia 15, Pollone 6, Giuri 7, Miaschi n.e..

Coach Valli. Vice Bianchi. Assistente Maga

Tiri da 2 56% (19/34), tiri da 3 32% (10/31), tiri liberi 76% (16/21)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo n.e., Zangheri, Parrillo n.e., Romeo 18, Mladenov 5, Cicchetti 10, Mayfield 22, Viglianisi, Spadon n.e., Rapetti n.e., Moretti 13, Alipiev 8.

Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 50% (22/44), tiri da 3 30% (7/23), tiri liberi 65% (11/17)