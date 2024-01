Basket, per la Benacquista sono punti pesanti quelli in palio con la Novipiù

Dopo l’importante successo di domenica scorsa sul campo di Vigevano, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a una nuova delicata sfida. Alle 18 oggi, domenica 21 gennaio, riceve sul parquet del palazzetto dello sport di Ferentino, la Novipiù Monferrrato Basket. La gara, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, è un vero e proprio scontro salvezza. E in questo momento della stagione ogni match acquista maggiore rilevanza e il livello di concentrazione deve salire ulteriormente. Ogni eventuale risultato positivo avvicina all’obiettivo, ed è proprio dal bel successo esterno della scorsa settimana che i nerazzurri vogliono ripartire.

Monferrato, nel cui roster spicca il nome di “Aka” Fall ex capitano nerazzurro (trasferitosi da Latina a Casale lo scorso mese di dicembre), arriva al confronto con il team pontino reduce dalla sfida casalinga con Torino, in cui ha dimostrato di essere una squadra pronta a lottare fino all’ultimo, come accaduto anche nelle giornate precedenti sui campi di Cremona e Rieti. Il match dell’andata è stato vinto dalla Benacquista (71-86) in occasione della prima partita con coach Sacco in panchina e, considerando le attuali posizioni in classifica delle due compagini (Monferrato 8, Latina 6) i due punti in palio sono molto preziosi e, certamente, fonte di stimolo e forte motivazione.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Tutte le partite sono importanti per chi è in una situazione di classifica come la nostra - ha dichiarato coach Sacco alla vigilia della gara -; sul fatto della partita casalinga penso che siano rimaste due persone a credere che giochiamo in casa, perché le nostre gare interne le disputiamo a Ferentino, che dista circa un’ora e mezza da Latina, a porte semi chiuse, per cui di casa che ce n’è ben poca. Veniamo da una trasferta a Vigevano, dove c’era un pubblico meraviglioso, tifosi caldissimi, quello è giocare in casa. La partita di domenica è importante e, come in tutte le gare in questo periodo della stagione, non c’è niente di scontato. Casale è una buona squadra, con un buon mix di veterani e di giovani importanti e si presuppone con un buon futuro. Dobbiamo ripetere un po’ il secondo tempo di Vigevano, dove per una volta siamo riusciti a non concedere troppi regali, e questo si è tramutato in un vantaggio e nella vittoria finale”.

“Come tutte le partite in cui ci si gioca qualcosa di determinante, la gara con Casale sarà intensa, fisica - ha dichiarato poi Simone Parrillo -. Veniamo da una vittoria molto importante, che è stato il modo migliore per reagire dopo la sconfitta in casa con la Luiss. Adesso dobbiamo essere bravi a portare avanti questo lavoro e trovare due punti anche in casa e per questo sarà fondamentale rimanere concentrati per 40 minuti. Casale si è rinforzata in corso d’opera, noi dobbiamo essere abili nel fare la nostra partita, senza pensare all’avversario, ma ripartendo da quanto di buono fatto a Vigevano, continuare da quelle buone cose e metterle in campo anche domenica per provare a conquistare un altro successo”.