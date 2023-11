Basket, niente sconfitta a tavolino contro la Novipiù: accolto il ricorso della Benacquista Latina

Una bella notizia per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che vince il ricorso presentato contro la decisione del giudice sportivo che aveva comminato alla squadra pontina la sconfitta a tavolino per 20-0 nella partita con la Novipiù Monferrato Basket di domenica 12 novembre. Partita che i nerazzurri, all’esordio in panchina del nuovo allenatore Sacco, avevano meritatamente vinto sul campo con il risultato di 71-86.

Un esito che era stato completamente ribaltato dal giudice sportivo che aveva disposto “l'omologazione della gara n. 2184 con il risultato di 20-0 a favore della Soc. Junior Basket MonferratoSocietà Sportiva” e irrogato alla Benacquista Latina una ammenda da 500 euro “per mancanza di un atleta rispetto al minimo di 10 atleti iscritti a referto”.

Oggi finalmente la bella notizia ufficializzata dalla stessa società con una nota. “La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con riferimento al ricorso presentato a seguito della disposizione del Giudice Sportivo relativo al provvedimento di 20-0, comunica ufficialmente che in data odierna la Corte Sportiva di Appello ha impugnato il suddetto provvedimento e omologato la gara n. 2184 (Novipiù Monferrato Basket vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket) con il risultato conseguito sul campo (71-86)”.

Soddisfazione in casa Benacquista che ha voluto ringraziare l’avvocato Matteo Sperduti, legale dei nerazzurri, per “l’ottimo lavoro svolto” e per aver “fatto valere le ragioni” della società pontina. Grazie a questa vittoria Latina sale a 4 punti in classifica, gli stessi della stessa Novipiù Monferrato Basket e della Luiss Roma.