Serie A2, la Benacquista cede al fotofinish: al PalaBianchini vince Cremona

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha giocato la prima partita casalinga del Campionato di Serie A2 Old Wild West al PalaBianchini di Latina. La sfida che i nerazzurri hanno mandato in scena nell’anticipo di sabato 7 ottobre è stata avvincente, equilibrata, intensa, giocata ad alti ritmi e il cui risultato è stato deciso soltanto negli istanti finali della gara.

La Juvi Cremona è riuscita a conquistare i due punti in palio con una vittoria di misura (89-91) ma gli uomini di Coach Di Manno hanno lottato su tutti i palloni e, seppur commettendo alcune ingenuità ed errori soprattutto a cronometro fermo, che alla fine hanno pesato sul risultato finale, non si sono disuniti e sono rimasti in partita per tutti i 40 minuti.

Buonissima la prestazione di Gaines che con i suoi 31 punti personali, tirando con il 54% da 3 punti, è stato il miglior realizzatore del match. In doppia cifra anche Alipiev con 16, Parrillo con 12 e Romeo con 11 punti.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 20:30 nuovamente al PalaBianchini, dove i nerazzurri, riceveranno la blasonata Acqua San Bernardo Cantù in occasione della terza giornata del Campionato.



La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Latina Basket) - I primi due punti sono firmati Latina Basket, la Juvi Cremona risponde con un break di 7-0 e Parrillo mette a segno la tripla del 5-7 al 2′. Il ritmo è alto ed è ancora la formazione ospite ad allungare, complici alcune conclusioni sfortunate dei nerazzurri (9-18 al 5′). Time-out per Coach Di Manno. Alla ripresa del gioco Latina ruota gli uomini e riduce parte del divario grazie alle triple di Alipiev e Gaines (18-23 al 7′). Latina non è precisa dalla lunetta, ma Gaines centra nuovamente la retina dalla lunga distanza e con 1:49″ da giocare il tabellone segna 21-25. Time-out Coach Bechi. Il gioco riprende, una tripla per parte e il quarto va in archivio sul 24-28.

In avvio di seconda frazione la Benacquista grazie ai 4 punti realizzati da Cicchetti ristabilisce la parità (28-28 al 12′). Cremona si porta nuovamente in vantaggio (30-36 al 14′). Ruotano gli uomini sulla panchina di casa, torna sul parquet anche Frank Gaines ed è sua la tripla del -3 pontino (33-36 al 15′). Un libero di Gaines e un bel canestro di Cicchetti per la nuova parità (36-36 al 17′). Qualche ingenuità per i nerazzurri e la Juvi rimette la testa avanti (36-39 a 1:49″ dalla sirena). I pontini sono sfortunati al tiro, ne approfittano i lombardi per incrementare il vantaggio (38-43 a 55″). Con 10″ da giocare Gaines riceve palla e firma il canestro del 41-45 con cui si conclude il tempo.

Al rientro dagli spogliatoi trascorre oltre un minuto prima di smuovere il punteggio e lo fa Parrillo con un bel gioco da tre punti che vale il -1 nerazzurro (44-45 al 21′). Risponde per le rime Benetti, ma Salvatore Parrillo replica con la tripla del nuovo -1 della Benacquista (47-48 al 23′). Alipiev su assist di Romeo e Gaines ancora una volta dai 6.75 per la rinnovata parità (52-52 al 24′). C’è grande equilibrio in campo e le due compagini si alternano nel vantaggio (60-57 a 2:51″ dal termine del periodo). Time-out Cremona. Si torna in campo, Latina cerca di mantenere il vantaggio (64-61 al 29′). Finale di quarto con Latina che incrementa il vantaggio (68-61) e Cremona che, grazie alla precisione dalla lunetta si porta sul 68-64 con cui si chiude il terzo quarto.

In avvio di quarta frazione, Latina commette 3 falli nel primo minuto di gioco, che valgono 6 punti e il nuovo vantaggio per Cremona (68-70 al 31′). Mladenov difende intensamente, Gaines brucia la retina dall’arco e la Benacquista rimette la testa avanti (71-70). Grande fisicità sul parquet del PalaBianchini con la Benacquista che lotta su ogni pallone (76-72 a 6:18″ dalla sirena). Time-out per la Ferraroni. Il gioco riprende, l’intensità non cala e le due formazioni giocano sul filo dell’equilibrio (78-77 a 4:15″). Con 3:35″ sul cronometro c’è il time-out chiesto dagli ospiti, prima che Magro vada in lunetta per due liberi che consentono a Cremona di rimettere la testa avanti (78-79). Sul fronte opposto Moretti è altrettanto preciso (80-79). Un canestro per parte (82-81 a 2:07″). La gara è tirata, con 1:23″ sul cronometro la Juvi realizza la tripla dell’82-84. Time-out per la panchina della Benacquista. Si torna sul rettangolo di gioco, Moretti segna per la nuova parità (84-84). Cremona di nuovo avanti (84-86) Moretti con 24″ da giocare va in lunetta, ma realizza un solo libero (85-86). I nerazzurri ricorrono al fallo sistematico (85-88 con 22″ sul cronometro). Dopo il time-out chiesto da Coach Di Manno, si gioca ancora con il fallo sistematico da parte di entrambe le squadre (89-90 a 13″) e termina con la vittoria degli ospiti sul risultato finale di 89-91.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina - Ferraroni Juvi Cremona 89-91 (24-28, 17-17, 27-19, 21-27)



Benacquista Assicurazioni Latina: Frank Gaines 31 (3/8, 7/13), Ivan Alipiev 16 (5/7, 2/5), Salvatore Parrillo 12 (1/2, 3/7), Gabriele Romeo 11 (3/7, 0/3), Alexander Cicchetti 7 (3/6, 0/0), Samuele Moretti 6 (1/2, 0/0), Abdel Fall 3 (1/3, 0/0), Kenneth Viglianisi 3 (0/1, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/1), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 31 - Rimbalzi: 34 11 + 23 (Samuele Moretti 7) - Assist: 14 (Gabriele Romeo 6)



Ferraroni Juvi Cremona: Lester Medford 18 (2/6, 3/6), Tekele Cotton 17 (0/3, 3/10), Antonino Sabatino 13 (1/2, 2/5), Daniele Magro 12 (5/7, 0/0), Gabriele Benetti 10 (3/4, 0/3), Cosimo Costi 7 (2/4, 1/3), Lorenzo Tortu 7 (2/3, 1/2), Luca Vincini 4 (2/4, 0/0), Bernardo Musso 3 (1/2, 0/2), Niccolò Giulietti 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 29 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Gabriele Benetti 10) - Assist: 15 (Lester Medford 6)