Serie A2, la Benacquista cade in casa contro la corazzata Cantù

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha giocato una partita difficile contro un avversario, l’Acqua San Bernardo Cantù, dalle indubbie qualità tecniche e fisiche. Meritevole da parte degli uomini di Coach Di Manno la buona reazione avuta nell’ultimo quarto, quando i nerazzurri sono riusciti a giocare con maggiore fluidità, non si sono dati per vinti e hanno recuperato un divario, che in alcuni tratti di gara è arrivato a 30 punti di distacco (71-41 al 27′).

Il risultato finale 70-81, che ha visto la vittoria della squadra ospite, abile nel rimanere sempre in vantaggio, è accettabile tenendo conto del calibro della corazzata che è scesa sul parquet del PalaBianchini.

Gara da archiviare in tempi rapidissimi, perché domenica Capitan Fall e compagni scenderanno di nuovo in campo e la concentrazione dovrà essere ai massimi livelli per affrontare la prima di due trasferte consecutive. I pontini, infatti, affronteranno a domicilio prima Rieti e poi Milano.

Un calendario certamente non semplice in questo mese di ottobre, ma non vi è dubbio che la Benacquista continuerà a impegnarsi per riuscire a smuovere il proprio punteggio nella classifica del girone verde del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Il prossimo appuntamento è per domenica 15 ottobre 2023 alle ore 18:30 al PalaSojourner, dove i nerazzurri affronteranno a domicilio la Real Sebastiani Rieti in occasione della quarta giornata del Campionato.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Latina Basket) - Partenza a ritmo molto alto con Gaines che va subito a segno dalla lunga distanza. Cantù risponde con un netto parziale di 11-0, poi è Alipiev a centrare la retina dai 6.75 per il 6-11 al 3′. Ruotano gli uomini sulla panchina nerazzurra, la gara è intensa e dopo i primi cinque giri di lancette il punteggio è sul 9-14. Il match prosegue con la direzione arbitrale che deve fare a meno di Christian Mottola, che si è infortunato. I nerazzurri provano a rimanere in scia dei lombardi (19-24 all’8′) grazie ai canestri della coppia Gaines-Parrillo. Cantù reagisce e chiude il primo periodo di gioco avanti di 10 lunghezze (20-30).

Il secondo quarto si apre con l’allungo della formazione ospite (20-34 all’11’). Latina fatica molto e non riesce a trovare la via del canestro, Cantù ne approfitta per incrementare ulteriormente il vantaggio (20-39 al 13′). I primi punti della Benacquista arrivano da Capitan Fall (22-39 al 14′). Un match in salita per i pontini che non riescono a giocare in modo fluido contro la corazzata lombarda (26-42 al 17′). Scorrono i minuti e si va al riposo lungo sul punteggio di 32-51.

Al rientro dagli spogliatoi Latina prova a mettere ulteriore energia in campo, ma la potenza tecnica e fisica degli avversari lascia poco spazio ai pontini (37-61 al 23′). L’Acqua San Bernardo continua a macinare canestri, Latina insegue, ma sempre a grande distanza (41-71 al 27′). Una partita che scivola via con la totale inerzia della squadra ospite, tranne qualche sporadica folata nerazzurra. La terza frazione va in archivio sul

In apertura di quarto periodo la Benacquista realizza un mini break di 5-0 (52-74 al 32′) e c’è l’immediato time-out della panchina canturina. I nerazzurri si portano sul 54-74, ma arriva anche il primo canestro dell’Acqua S. Bernardo (54-76 al 33′). Latina gioca con maggiore fluidità, trovando buone soluzioni offensive e riduce parte del divario (63-79 al 36′) complice anche il calo nelle percentuali di tiro della compagine ospite. Nuovo time-out per Coach Cagnardi. Con 3:09″ sul cronometro Cantù esaurisce il bonus, Alipiev va in lunetta, ma realizza un solo libero (64-79) sul fronte opposto anche Young fa 1/2 (64-80). La Benacquista non demorde e con Cicchetti e Moretti arriva sul 68-80 al 38′. Nonostante la buona reazione dei padroni di casa, il match termina con il risultato di 70-81.