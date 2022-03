Quinto successo di fila per Latina

Prosegue il trend positivo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che conquista la quinta vittoria di fila superando a domicilio la Ristopro Fabriano (79-87). Una partenza diesel per i nerazzurri, che nella prima parte di gara hanno faticato a trovare la giusta sinergia di gioco, complice un avversario che, nonostante occupi l’ultimo posto in classifica, ha dimostrato di voler continuare a giocare, e combattere, fino all’ultimo. Gli uomini di Coach Gramenzi, come annunciato anche alla vigilia del match, si sono trovati a dover affrontare una partita difficile, ma sono stati bravi a trovare, con lo scorrere dei minuti, la giusta concentrazione, necessaria per poter portare a casa ulteriori due punti, che in questo momento del campionato per la Benacquista sono preziosi. Quattro gli uomini in doppia cifra per il club latinense: Jackson e Fall sugli scudi con 18 punti ognuno, (per Aka anche 14 rimbalzi conquistati che valgono la doppia-doppia di giornata) segue Radonjic con 16 e Henderson con 13. Con questo successo la Benacquista raggiunge quota 22 punti in classifica.

Fabriano-Latina, la gara

Avvio di partita con Latina che trova in Fall il terminale offensivo pronto a rispondere a ogni canestro dei padroni di casa (6-6 al 2′). Il ritmo in campo non è particolarmente alto e Fabriano si affida alle realizzazioni di Santiangeli, che porta i suoi sull’11-6 al 3′. I cartai incrementano ulteriormente il vantaggio (13-6) poi è Bozzetto a smuovere il punteggio dei nerazzurri (13-8 al 4′). La Benacquista prova a giocare in velocità con Henderson e Radonjic e recupera buona parte del divario (15-13 al 5′). Gli ospiti perdono qualche pallone di troppo, ne approfittano i locali per allungare sul 21-13 e con 3:03″ da giocare c’è il time-out chiamato da coach Gramenzi. Si torna sul parquet e dopo la schiacciata di Santiangeli, si iscrive a referto anche Jackson con la tripla del 23-16. È ancora Jackson a replicare a Santiangeli con ulteriori 7 punti consecutivi per il 25-23 all’8′. Il quarto va in archivio sul punteggio di 28-23 per la Ristopro.

La Janus incrementa il vantaggio nel primo minuto della seconda frazione (33-25). I pontini faticano a trovare la giusta sinergia, poi sono i giovani Durante e Ambrosin a riportare gli ospiti sul -5 (34-29 al 12′). La Benacquista prova a trovare la giusta concentrazione (36-32 al 13′) e con 5:30″ sul cronometro riesce a portarsi sul -2 (36-34). Time-out Fabriano. Al rientro sul rettangolo di gioco sono i marchigiani a riprendere le redini del gioco (39-34 al 15′). Reagisce Latina che a 3:21″ dal termine del match è sotto di un solo punto (41-40). Arriva la parità sul 43-43 con la tripla di Henderson al 18′. I latinensi prendono fiducia e riescono a passare in vantaggio grazie ai canestri di Fall ed Henderson (44-48 con 54″ da giocare). Time-out Coach Ciarpella. L’ultimo minuto scorre e la squadra ospite va al riposo lungo sul punteggio di 45-50 grazie al canestro firmato da Abdel Fall.

Al rientro dagli spogliatoi ci sono diverse conclusioni sfortunate e palle perse su entrambi i lati del campo (49-52 al 21′). La tripla di Radonjic permette a Latina di allungare sul 49-55, ma è immediata la reazione di Tommasini (51-55 al 22′). I nerazzurri allungano sul 51-57, poi innumerevoli errori al tiro da parte di entrambe le formazioni fino al 26′ quando Hollis firma il canestro del 53-57. Ruotano gli uomini sulla panchina di Latina , ma è ancora la Ristopro ad andare a segno (56-57). Reagisce la Benacquista con 4 punti consecutivi di Veronesi (56-61 al 27′). Fabriano si riporta sul -3 (58-61) poi ancora una reazione pontina (58-65 con 1:25″ sul cronometro). La gara torna in equilibrio e il terzo periodo, con la tripla di Santiangeli sulla sirena, va in archivio sul 64-67.