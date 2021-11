Latina Basket, sconfitta interna contro Eurobasket Roma

Squadra in casa

Squadra in casa Latina Basket

La gara andata in scena al PalaBianchini nella serata di Halloween non ha sortito il risultato sperato per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, dopo un buon avvio di partita, ha giocato il secondo e il terzo quarto decisamente al di sotto delle proprie potenzialità, ritrovando la verve nell’ultima frazione e rendendosi autrice di una buona rimonta. Gli istanti finali hanno, però, decretato il successo dell’Eurobasket Roma sul risultato finale di 59-64.

Il commento di Coach Gramenzi al termine del match: «Abbiamo fatto la partita nei primi 5 minuti e nell’ultimo quarto, per il resto molti errori e ritmo molto basso. I nostri avversari sono stati bravi nell’essere aggressivi, noi poco bravi, perché abbiamo sbagliato veramente di tutto. I 33 punti dei primi 3 quarti ci pongono molte riflessioni, quindi dovremo affrontare l’argomento con la squadra e lo staff. È fuori dubbio che abbiamo bisogno del rientro di Dambrauskas e ringrazio i tifosi che, nonostante i due brutti quarti, il secondo e il terzo, hanno sempre sostenuto la squadra» (latinabasket.it).

Latina-Eurobasket, il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Atlante Eurobasket Roma (18-14, 25-31, 33-44, 59-64)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 3, Passera 5, Veronesi 3, Mouaha 4, Henderson 19, Bozzetto 4, Radonjic 5, Fall 14, Spizzichini, Ambrosin 2.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Atlante Eurobasket Roma: Quarta, Hill 12, Fanti 9, Viglianisi 4, Molinaro 2, Baldasso 3, Cicchetti 6, Schina 1, Davis 10, Pepe 17.

Coach Pilot. Assistente Crosariol. Assistente Zanchi.

Arbitri: Maschio Duccio di Firenze, Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Miniati Gian Lorenzo di Firenze.