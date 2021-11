Benacquista, finalmente un sorriso: vittoria contro Ferrara

Torna al successo la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che supera 83-70 la compagine della Top Secret Ferrara al termine di una sfida intensa e che per lunghi tratti è stata all’insegna dell’equilibrio. Una vittoria che vale tantissimo soprattutto per rinnovare la fiducia nelle proprie potenzialità e per guardare avanti con rinnovato entusiasmo. La Benacquista ha potuto giocare, per la prima volta dall’inizio della regular season, con due stranieri e Dwayne Lautier-Ogunleye, arrivato a Latina solo da pochi giorni, ha dato subito il suo contributo al gruppo. È stata una vittoria di squadra, in cui nessuno si è arreso, ma tutti hanno continuato a lottare fino alla fine con energia e determinazione.

Latina-Ferrara, la gara

È Ferrara la prima a centrare la retina con un tiro libero, ma la reazione della Benacquista è imponente con Fall e Passera ed Henderson che si avvicendano negli assist e nelle triple (9-3 al 2′). Gli ospiti non rimangono a guardare e con altrettanta verve riconquistano la parità (9-9 al 3′). Henderson firma la terza tripla della serata e al 4′ il punteggio è sul 12-9. Partita vivace, con qualche errore ambo le parti, ma che scorre sul filo dell’equilibrio (14-13 al 5′). Il numero 15 della Benacquista continua a trovare la via del canestro dalla lunga distanza, ma esaurisce il bonus mandando Ferrara in lunetta (17-14 al 6′). Ruotano gli uomini sulla panchina nerazzurra e a 3:37″ dal termine del quarto arriva il primo canestro a cronometro fermo di Lautier (18-14). La partita è intensa (23-19 all’8′). Ferrara si riavvicina, ma sulla sirena Lautier mette a segno il canestro del 25-21 con cui si conclude il periodo. Latina gestisce il proprio vantaggio anche in avvio di seconda frazione grazie ai canestri di Bozzetto, Veronesi ed Henderson, per quanto Ferrara non esiti a replicare (31-25 al 12′). I nerazzurri sono determinati e anche se alcune conclusioni non vanno a buon fine, non demordono e continuano a difendere strenuamente. Al 14′ la Benacquista raggiunge la doppia cifra di vantaggio con il canestro di Veronesi (35-25). La compagine ospite riduce le distanze e al 16′ il tabellone segna (35-31). Ancora la Kleb ad andare a segno con la tripla che a 3:40″ dal termine del quarto riporta gli ospiti a un solo punto di distacco (35-34). Time-out per coach Gramenzi. Al rientro sul parquet buona circolazione di palla e tripla di Henderson che smuove il punteggio dei nerazzurri (38-34). Sul fronte opposto Mayfield replica dai 6.75, ma per tutta risposta Lautier offre un assist perfetto per il canestro di Fall (40-37 al 18′). Le due squadre non si risparmiano (42-41 a 50″ dalla sirena). Con 20″ sul cronometro Lautier concretizza due liberi che valgono il 44-41. Time-out Ferrara. Il gioco riprende e quando mancano 2″ al termine viene sanzionato fallo in attacco a Vencato. Time-out Latina. Si torna sul rettangolo di gioco, ma il punteggio non cambia e si va al riposo lungo sul 44-41.

Al rientro dagli spogliatoi Ferrara mette a segno un break di 5-0 e mette la testa avanti (44-46 al 21′). Lautier ristabilisce immediatamente la parità con la schiacciata del 46 pari. La Top Secret allunga sul 46-50 al 22′ ed è time-out per la panchina nerazzurra. Si torna in campo, ma sono ancora gli ospiti ad andare a segno (46-52 al 23′). Mouaha smuove il punteggio dei suoi, Henderson segue a ruota (50-52 al 24′). La tensione è alta sul parquet e la gara prosegue in equilibrio (51-54 al 25′). La Benacquista rimane concentrata, nonostante alcune conclusioni sfortunate e al 27′ Radonjic ruba un pallone prezioso e serve l’assist per la schiacciata di Lautier che fissa il tabellone sul 53-57. Time-out coach Leika. Il gioco riprende, Ferrara allunga sul 53-60 con 1:39″ da giocare. Lautier lotta con grinta sotto alle plance (55-60 al 29′). La Benacquista gestisce molto bene l’ultimo possesso e a fil di sirena Henderson servito egregiamente da Lautier realizza il canestro del 57-60 con cui va in archivio il terzo periodo. In avvio di ultima frazione, un’ottima circolazione di palla dei nerazzurri culmina con la tripla di Radonjic che vale la parità (60-60). Ancora intesa di squadra e di nuovo Radonjic a segno, stavolta dal pitturato ed è vantaggio nerazzurro (62-60 al 31′). Mouaha incrementa il divario dalla lunetta (64-60). Anche Henderson è preciso a cronometro fermo e al 33′ il punteggio è sul 66-60. L’energia e la grinta di Mouaha e la Benacquista allunga ulteriormente (68-60 a 6:56″ dalla fine del match). Time-out Top Secret. Si torna in campo, i nerazzurri sono carichi e concentrati, Mouaha firma i due punti del vantaggio in doppia cifra della Benacquista (70-60). Si scuote Ferrara (70-62) ma Mouaha centra la retina dall’arco (73-62) risponde la Kleb, ma il numero 10 di Latina è immarcabile e al 35′ il punteggio è sul 75-65. Aristide Mouaha mette a segno anche una schiacciata e con 4:18″ da giocare Latina conduce 77-65. Ferrara prova a reagire, ma Mouaha non perdona (79-67 a 3:40″ dalla sirena). La Kleb ha esaurito il bonus e Latina compie un viaggio in lunetta con Lautier (80-67) e uno con Mouaha (81-67 a 1:50″ dal termine). Scorre il cronometro, Latina allunga sull’83-67, ma continua a rimanere concentrata e conquista il meritato successo sul risultato finale di 83-70 (latinabasket.it).

Latina-Ferrara, il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara 83-70 (25-21, 44-41, 57-60)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante, Lautier-Ogunleye 15, Passera 4, Veronesi 4, Mouaha 22, Henderson 23, Bozzetto 2, Radonjic 7, Fall 4, Ambrosin 2.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Top Secret Ferrara: Mayfield 14, Pacher 12, Vencato 4, Fantoni 3, Fabi n.e., Petrovic 2, Vildera 17, Panni 3, Filoni 15, Manfrini.

Capo Allenatore Leka. Assistente Allenatore Carretto, Assistente Allenatore Maione.

Foto latinabasket.it