Serie D/ Latina domani sul campo della Vis Artena. Verso il rinvio il big match con il Monterosi

Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Scudieri, che presenta il match: "Avversario con elementi di qualità". Intanto il Covid ferma il Monterosi, il 31 gennaio ospite al Francioni. Out Esposito e Di Renzo

Covid

Latina affronta la seconda trasferta consecutiva e riesce a giocare per due gare di seguito. Una condizione che sta diventato una fortuna di questi periodi, così fortemente condizionati dall'emergenza Covid. Dopo il pareggio in rimonta di Ardea con il Team Nuova Florida, il Latina si trova di fronte un avversario ambizioso e tecnicamente ben attrezzato: "Una squadra - dice il tecnico Scudieri - di cui si parla poco, ma che annoverà diversi elementi di qualità. Siamo pronti alla partita, consapevoli dell'equilibrio che ci sarà sul campo". Per colpa della pandemia, il Latina in caso di punti aggancerebbe o supererebbe in classifica il Monterosi, dove un focolaio interno ha causato il rinvio del match con l' Afragolese ed è già stato chiesto il rinvio del match con il Latina il 31 gennaio. Un big match spostato di qualche settimana, sempre che si possa continuare a giocare. Domani la tredicesima giornata ufficiale, l'undicesima per il Latina, che deve recuperare i match con Arzachena e Muravera.

Emergenza

Esposito non ha recuperato dalle noie muscolari, che hanno costretto il difensore a saltare già il match di domenica scorsa. Stesso dicasi, malgrado un barlume di speranza, per l'attaccante Di Renzo alle prese con il mal di schiena. "Abbiamo recuperato Jonatan e Sarritzu - aggiunge Scudieri -, ma chiunque andrà in campo sarà all'altezza". Nell'undici iniziali prevedibile altre varianti rispetto ad una settimana. Sarritzu non è comunque al meglio e Calagna potrebbe essere il volto nuovo dal primo minuto nel terzetto d'attacco, completato da Jonatan e Corsetti. Sulla destra in mediana Mastrone potrebbe farsi preferire a Teraschi. Ballottaggio in difesa tra Allegra e Di Emma.

Maltempo

Il Latina in settimana si è allenato sul campo della Samagor per prepararsi al sintetico del Comunale di Artena. Un sintetico che dovrebbe garantire la regolare disputa della gara, in considerazione del maltempo, che proseguirà anche nelle prossime ore. Ad Ardea la pesantezza di un campo naturale ha condizionato e non poco l'undici tecnico come quello di Scudieri, che stavolta potrebbe essere agevolato dal terreno di gioco in erba artificiale.