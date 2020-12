Marchio in diretta, il Latina attacca Report. Campionato, ecco il nuovo calendario

Nota

Il Latina Calcio 1932 non ha mandato giù le immagini del proprio marchio, all'entrata dello stadio Francioni, andate in onda lunedì sera nel corso del programma Report su Rai 3, incentrata sui rapporti tra politica, calcio e criminalità organizzata. E chiede la rettifica. Di seguito la nota societaria.

“Trovo fuori luogo l’accostamento con le dichiarazioni andate in onda lo scorso 6 dicembre sula passata gestione del Latina Calcio e il logotipo della nostra società – si legge nella richiesta di rettifica inviata - il cui marchio è stato depositato a settembre 2017 presso l’Ufficio marchio e brevetti della Camera di Commercio di Latina dall’attuale sodalizio sportivo. Per tali ragioni chiedo ai sensi della legge sulla stampa una formale rettifica perché il marchio di cui si parla non è certo quello andato in onda nella puntata indicata (immagini all’esterno dello stadio Francioni), ma quello della gestione precedente la cui società U.S. Latina Calcio è stata dichiarata fallita dal tribunale di Latina e che nulla a che vedere con l’attuale dirigenza del presidente Antonio Terracciano e l'attuale Latina Calcio 1932”.

Con la ripresa della stagione regolare fissata per domenica 13 dicembre, il Dipartimento Interregionale ha rimodulato date e giornate del calendario. Si riparte domenica dalla 7a giornata, che era in programma l'8 novembre, quando è stato interrotto il campionato. Il girone di andata terminerà il 14 febbraio. Turni infrasettimanali: 23 dicembre, 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 1 e 14 aprile. In campo fino al 6 giugno. Seguiranno poi play off e play out. In forse la poule scudetto, dal valore platonico. Orari: 14.30 fino al 27 marzo, 15.00 fino all'8 maggio, 16.00 fino al termine della stagione.

