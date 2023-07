Gaeta, Bellamio dopo l'addio: "Non c'entra nulla il mercato. Separazione tranquilla"

Dopo un mese dalla conferma, Andrea Bellamio ha salutato il Gaeta. A comunicarlo è stato il club con una nota ufficiale. ll tecnico, a Mysoccerplayer, ha spiegato che l'addio “Non c’entra nulla il mercato. Con il direttore Francesco Grasso eravamo in sintonia. La vita evolve, i contesti cambiano e quando le cose cambiano non è detto che si debba proseguire insieme. Abbiamo visto che le esigenze delle parti erano differenti e da persone perbene ci siamo salutati con una stretta di mano. Inizieremo due percorsi diversi”.

Come confermato dall'allenatore, “La società sta evolvendo. Il progetto è ambizioso, ma si basa su degli elementi che non necessariamente potevano vedere me come protagonista. Le premesse rispetto agli accordi iniziali sono cambiate. Non c’è un elemento in particolare. Ë una sommatoria di situazioni che hanno fatto cambiare un contesto nel quale nessuno dei due si sentiva più comodo. Di conseguenza, come ha comunicato la società, in maniera consensuale abbiamo deciso di separarci. Una separazione assolutamente tranquilla”.