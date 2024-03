Latina formato trasferta, ripresa top e vittoria a Crotone

Fuori casa è sempre un'altra storia. Da Di Donato a Fontana, la tendenza resta invariata. Con il colpaccio di Crotone sono 25 i punti conquistati dal Latina, rispetto ai 19 raccolti al Francioni. Con qualcosa in più tra le mura amiche i discorsi forse sarebbero altri. Ma poco vale realizzare calcoli virtuali. Tanto vale la realtà della classifica, che consolida i play off e autorizzare ad archiviare come raggiunto l'obiettivo salvezza. Notevole la ripresa del Latina sul campo dello Scida, dove il pubblico di casa ha trasformato la delusione comprensibile in applausi ai calciatori ospiti. Due dei tre marcatori sono scelte azzeccate dal tecnico. Capanni in attacco e Mazzocco in mediana si sono rivelati valori aggiunti in una squadra messa in campo con difficoltà, tra squalifiche e infortuni. Bel colpo di testa dell'attaccante (0-1), gran destro del centrocampista (0-2), strada spianata alla rete da opportunista di Fella (0-3). Ora c'è il Messina e sarà ancora una volta difficile in casa. Ma il Latina ha ottimizzato il tempo a disposizione in vista del match di sabato (ore 18.30) e ha deciso di riprendere gli allenamenti direttamente in Calabria.

Tabellino

Marcatori: 18’st Capanni (L), 25’st Mazzocco (L), 35’st Fella (L), 45’st Gomez (C)

Crotone: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (1’st Bove), Giron; Zanellato, Felippe (21’st Vitale); Bruzzaniti (1’st Crialese), D’Ursi (25’st D’Errico), Tribuzzi; Comi (1’st Gomez). A disp. D’Alterio, Martino, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Kostadinov. All. Baldini

Latina: Guadagno; De Santis, Cortinovis (36’st Di Renzo), Marino; Ercolano, Mazzocco, Riccardi, Crecco; Paganini (43’st Perseu), Mastroianni (24’st Fella), Capanni (24’st Fabrizi). A disp. Fasolino, Sorrentino, Del Sole. All. Fontana

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Assistenti: Munerati di Rovigo – Linari di Firenze

Quarto uomo: Recupero di Lecce

Note: ammoniti: De Santis (L), Comi (C), Bove (C), Guadagno (L), D’Errico (C). Angoli: 5-4 per il Latina. Recupero 0' pt, 4'st. Spettatori 3.341

Sala stampa

Dal suo arrivo Gaetano Fontana non ha mai voluto mettere avanti gli infortuni e le squalifiche, tantomeno soffermarsi sui singoli. Oggi lo ha fatto, evidentemente anche perché amplifica la portata della vittoria su un campo tradizionalmente ostico, al cospetto di un avversario in crisi. Ed anche questo non è alibi, soprattutto per un catanzarese che affronta il Crotone: "Bisogna saper mettere in difficoltà gli avversari - chiarisce Fontana - e ci siamo riusciti molto bene". Lo ha detto quasi alla fine della conferenza stampa, incalzato sul momento del Crotone, di fronte al quale, il tecnico aveva oggettivamente poche scelte. Semplicemente: "Ridotti all’osso, i ragazzi stanno raschiando il fondo del barile per trovare le energie necessarie in questo tipo di partite, ma già dalla fine del primo tempo avevo avuto segnali positivi. Ho chiesto ai ragazzi di crederci, perché sentivo che potevamo portare a casa la partita”. Ed ecco l'elogio dei singoli calciatori: "Mazzocco ha dovuto masticare bocconi amari, l’ho utilizzato poco perché volevo che interiorizzasse alcune cose ed ha disputato una grande gara. Stesso discorso per Mastroianni e Capanni, che hanno avuto poco spazio. Il primo per infortunio, l’altro perché si stava ritrovando. Loro tre aggiunti a tutti gli altri ovviamente. Ho visto tanta roba oggi in campo”.