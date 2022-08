Latina, tris all'Anagni in attesa della Viterbese

Serie C Girone C

Ieri l'Anagni, domani la Viterbese. Da un avversario di Eccellenza ad un di Lega Pro. Il risultato conta perché aiuta a lavorare meglio, ma Di Donato ha sicuramente visto altro rispetto ai tre gol con cui i pontini hanno superato i biancorossi dell' ex Gesmundo sul campo della ex Fulgorcavi.

In vista dei due impegni così ravvincati e nell'ottica della sperimentazione, il tecnico nerazzurro è ripartito esattamente dal secondo tempo di lunedì, quando contro l'Indomita Pomezia, è cambiata la squadra in blocco.

L’unica eccezione è stato Carissoni, riproposto sulla fascia a sinistra. Al 18’ Fabrizi si guadagna un calcio di rigore, sfruttando al meglio un’imbucata di Bordin. È lo stesso centrocampista pontino a presentarsi sul dischetto per realizzare la rete del vantaggio Latina. Bordin si rende ancora una volta pericoloso colpendo una traversa su punizione. Al 25’ il Latina trova anche il raddoppio, grazie al secondo rigore realizzato da Fabrizi.

Ad inizio secondo tempo il tecnico nerazzurro opta subito per due cambi, dando spazio a Rosseti e Antonio Esposito al posto di Nori e Carissoni. Dal 10’ della ripresa poi spazio a tutto il resto della rosa. Al 22’ i nerazzurri trovano il tris grazie ad una bella girata al volo di Eros De Santis sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale di gara è sfortunato Rosseti, che colpisce il secondo palo di giornata per il Latina sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il prossimo impegno per il Latina sarà contro la Viterbese, domenica 7 agosto alle ore 18 presso lo Stadio Francioni con ingresso gratuito. Sarà la prima occasione per i tifosi per avere un assaggio del prossimo campionato di Serie C

Tabellino

Latina Calcio 1932: Tonti (10’ st Cardinali, 35’ st Vona), Giorgini (10’ st De Santis), Celli (10’ st And. Esposito), Feltrin (10’ st Carissoni), Di Mino (10’ st Teraschi), Sannipoli (10’ st Barberini), Bordin (10’ st Amadio), Tessiore (10’ st Di Livio), Carissoni (1’ st Ant. Esposito), Fabrizi (10’ st Carletti), Nori (1’ st Rosseti). A disp. Vona, Bersaglia. All. Di Donato

Anagni: Campagna, Ciarelli, Lamacchia, Pucino, Di Razza, Iozzi, Fatati, Sterpone, Flamini, Basilico, Tani. A disp.: Zoffranieri, Ciprani, Dolce, Cacicotti, Laterra, Silvestri, De Vita, Damiani, Cardinali, Dalla Bona, Colucci. All. Gesmundo

Marcatori: 18’ pt Bordin (rig.), 25’ pt Fabrizi (rig.), 22’ st De Santis.