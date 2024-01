Triste Epifania del Latina, società e squadra contestate dai tifosi

Severa punizione al Latina inflitta dall'Avellino, che segna cinque gol tutti nel primo tempo. Fabrizi sfiora il gol due volte, poi inizia un'altra partita, dominata dagli irpini al netto di un rigore generoso valso il 2-0. La squadra si è sciolta e nella ripresa si è giocato sono per onor di firma. Società e calciatori contestati durante e a fine partita.

Cronaca

Di Donato presenta il Latina formato 4-2-3-1, lasciando a Paganini e Di Livio l’onere del centrocampo. Il 3-5-2 irpino viene sorpreso dalla partenza veloce nerazzurra, che mette in condizione Fabrizi di battere a rete e segnare. Cosa che non si verifica né al 3’, perché l’attaccante spedisce il sinistro a lato dall’altezza del dischetto né al 10’, quando trova Ghidotti pronto a respingere sul primo palo la deviazione su angolo di Del Sole. Un minuto più tardi Latina sbilanciato e sorpreso da un rilancio dalle retrovie, che consente a Sgarbi di scattare a rete, superare Cardinali e portare in vantaggio l’Avellino. Al 20’ Fabrizi taglio di Del Sole, Fabrizi va dentro e viene messo giù, chiedendo il rigore, che non viene assegnato. Di differente avviso al 24’ Virgilio di Trapani, che punisce lo spalla a spalla tra Crecco e De Cristofaro. Le proteste non evitano il raddoppio di Patierno dal dischetto. Sale il nervosismo in casa pontina, ne fa le spese il ds Patti, che viene espulso. Perde la bussola in campo anche la squadra, che sull’asse Ricciardi – Patierno subisce la terza rete al 28’. La partita si chiude nella sostanza, ma non nella forma, perché registra altre due reti ospiti. Al 39’ al limite del tragicomico, Cardinali si strappa nello scatto per allontanare un pallone sulla trequarti e crolla a terra, De Cristofaro non si impietosisce e va a segnare il 4-0. Facilmente si passa al 5-0, fotocopia del 3-0: affonda sulla destra Ricciardi, dentro per Patierno e tripletta.

Lentissima la ripresa, anteprima di un finale già archiviato. Cerca di salvare la faccia il Latina, che al 19’ segnerebbe di piattone Rocchi su angolo di Crecco, ma Rigione salva sulla linea di porta. Gol che meriterebbe per la gran giocata con cui si libera al tiro Jallow al 26’, destro dalla lunetta, fuori alla sinistra di Ghidotti.

LATINA – AVELLINO 0-5

LATINA (4-2-3-1): Cardinali (40’pt Bertini); Ercolano Rocchi Cortinovis Crecco; Di Livio Paganini; Del Sole (1’st Marino, 36’st De Santis) Fella (36’st Mastroianni) Riccardi; Fabrizi (17’st Jallow). A disp. Vona, Perseu, Gallo, Rozzi, Polletta. All. Di Donato.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti Rigione, Armellino; Ricciardi, De Cristofaro Armellino Palmiero (36’st Maisto) D’Angelo (17’st Dall’Oglio) Tito (27’st Liotti); Patierno (27’st Gori) Sgarbi (36’st Pezzella). A disp. Pane, Pizzella, Sannipoli, Falbo, Lores Varela, Mulè, Marconi, Nosegbe Susko. All. Pazienza

MARCATORI: 11’pt Sgarbi (A), 24’pt (rig), 28’pt e 43’pt Patierno (A)

ARBITRO: Virgilio di Trapani.

Guardalinee: Biffi e Barberis.

Quarto uomo: Crezzini.

AMMONITI: Paganini (L), Cancellotti (A), Crecco (L), al 26’pt allontanato per proteste Patti, ds del Latina.

NOTE: spettatori 2585, di cui 451 abbonati e 785 ospiti. Angoli 5-0. Recupero: 3’ pt, 0' st.