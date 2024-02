La magia di Riccardi regala al Latina la vittoria sul Catania

Da inizio campionato il Latina non vinceva due partite di seguito. E' tornato a farlo in quattro giorni tra Brindisi e il Catania. Dalla doppietta di Fabrizi (uscito infortunato) al grande gesto tecnico di Riccardi. Battuta una grande squadra nei nomi e nel pontenziale. Bella a fine gara l'esultanza di Edoardo Vona sotto la Curva che inneggiava il nome del compianto papà Maurizio.

Cronaca

Il primo azzardo verso la porta è di D’Orazio, palla che esce dall’aria, destro senza pensarci, buono ma alto. Il Catania replica al 19 con Cicerelli, da posizione angolatissima, blocca Albertoni. Ancora pochi secondi e Del Sole. La più grossa occasione della mezzora con il cross di D’Orazio sul secondo palo, dove Paganini salta sull’uscita a vuoto di Albertoni, ma la palla termina a sul fondo. Altro minuto e Boauh la mette in mezzo per Marsura, palla ancora lontana dalla porta. Può fare male il Catania al 41’, quando Boauh arriva in lunetta, apre a sinistra per Cicerelli, che calibra il destro a giro su cui Guadagno è un gatto e vola a deviare. Prima di andare al riposo contropiede del Latina sul terminale Fella, stop e destro dalla distanza, blando e impreciso.

Latina in vantaggio all’7’ ed è un gran gol. Paganin guadagna il fondo, cross deviata al limite dell’area, la buca Mazzocco ma non Riccardi, destro all’incrocio. Il Catania mettere artiglieria pesante in avanti, fino a quattro punte. Angolo dell’ex Chiricò al 24’, mischia in area, Costantino ha l’occasione, ma non la prontezza e calcia alto. Enorme chance per il raddoppio del Latina. E’ il 41’ in contropiede Ercolano, assist all’indentro per l’accorrente Perseu, destro alto. La scena si ripete un minuto più tardi. Paganini imbecca Fella in mezzo, destro e tuffo di Albertoni. Quattro minuti di recupero e il Francioni può esultare. Maretta in mezza al campo a fine partita. Ne fa le spese Fontana, che viene espulso.

LATINA – CATANIA 1-0

MARCATORE: 7'st Riccardi

LATINA (3-4-2-1): Guadagno; De Santis, E. Vona, Rocchi; Paganini, Mazzocco (35’st Capanni), Riccardi, Ercolano; D’Orazio (35’st Crecco), Del Sole (18’st Perseu); Fabrizi (25’pt Fella). A disp. Fasolino, M. Vona, Marino, Sorrentino, Rozzi, Polletta, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo, De Maio. All. Fontana

CATANIA (4-4-2): Albertoni; Castellini, Curado, Kontek, Celli; Rapisarda (13’pt) Bouah), Welbeck, Tello (34’st Monaco), Cicerelli (18’st Di Carmine); Marsura (18’st Chiarella), Costantino. A disp. Furlan, Donato, Haveri, Ndoj, Quaini. All. Lucarelli

ARBITRO: Pezzopane de L’Aquila

ASSISTENTI: Rainieri di Asciamprener – Carella de L’Aquila

4° UOMO: Palmieri di Avellino

NOTE: Espulso a fine gara il tecnido del Latina Fontana. Ammoniti Rocchi, Welbeck, Tello, Monaco. Angoli 5-6. Rec. pt 3’, st 4’. Spettatori totali 1568 compresi 451 abbonati e 168 ospiti.