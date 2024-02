Il Latina che non c'è, il Giugliano passa facile al Francioni

Serie C Girone C

Pauro passo indietro del Latina gestito da Fontana, che perde senza osare nulla rispetto ad un dignitoso Giugliano. Impalpabili in mezzo al campo i pontini, scossi alla vigilia dalla morte di Maurizio Vona papà del difensore Edoardo appena rientrato al Francioni e storico tifoso nerazzurro. Della squadra apprezzata a Casertana non si è visto nulla. Ragionare in termini di play off in questa maniera è piuttosto dura.

Silenzio surreale allo stadio, dove si è già diffusa la notizia della morte di Maurizio Vona,Un minuto di silenzio della Curva, concluso con l’applauso rivolto alla memoria di un amico di tante partite viste insieme, è il triste viatico al match che si sblocca subito al 5’. Punizione di De Sena sulla barriera, ma la respinta capita su Maselli, che piazza il destro rasoterra mal calcolato da Fasolino. Il Latina è evidentemente scosso, sbaglia a ripetizione in mezzo al campo, favorendo la gestione del vantaggio al Giugliano, piuttosto falloso, ma tutelato da un magnanimo direttore di gara. Campani al 28’ ancora al tiro sugli sviluppi dell’angolo, De Sena cerca la porta, ma trova il fondo del campo. Si chiude dopo un minuto di recupero il primo tempo del Latina decisamente impalpabile.

Avvio di ripresa vivace. Al 3’ Paganini in mezzo per Fella, maldestro tentativo di tacco e palla bucata. Al 5’ Fasolino in uscita chiude la strada a De Sena. Serve minutaggio dai giovani di Lega, entra Guadagno al posto di Fasolino, che non la prende bene e va diretto negli spogliatoi senza uscire da metacampo. Bella presentazione del nuovo portiere, che si distende e intercetta la bordata di Balde. Lo stesso numero 32 si presenta ancora minaccioso in area al 22’, ma la conclusione è tra le braccia di Guadagno. Al 26' nuova sostituzione per la casse societarie, fuori Marino e dentro l'under Di Renzo. Altro tentativo di Balde, da fuori, al 36’, sinistro a giro sulla traversa. Niente Latina nel tempo intercorso, soltanto una mezza mischia da calcio d'angolo in pieno recupero. Troppo poco per pensare di prendere un punto decisamente immeritato.

LATINA - GIUGLIANO 0-1

MARCATORE: 5' Maselli

LATINA (3-4-2-1): Fasolino (9’st Guadagno); De Santis, Rocchi, Marino (26’st Di Renzo); Paganini, Di Livio, Perseu (9’st Cittadino, 30’st Mazzocco), Ercolano; Riccardi, Del Sole (26’st D’Orazio); Fella. A disp. Mazzocco, Sorrentino, Capanni, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo, Vona. All. Fontana

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Menna (47'st Boccia), Cargnelutti, Caldore, Yabre; De Rosa (20’st Gladestony), Maselli, Romano; Di Dio (37’st Ciuferri), De Sena (20’st Salvemini), Balde (37’st Oviszach. A disp. Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Diop, Oyewale, Berardocco, Grasso, Boccia. All. Bertotto

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

ASSISTENTI: Bracaccini di Macerata – Andreano di Foggia

QUARTO UOMO: Lovison di Padova

NOTE: ammoniti per il Latina il tecnico Fontana, Marino, Ercolano; per il Giugliano De Rosa, De Sena, Cargnelutti. Angoli 5-5. Rec. pt 1’, st 5'.