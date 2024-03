Fasolino pasticcia e il Latina si arrende alla capolista Juve Stabia

Sbaglia molto il Latina nel complesso, ma gli errori più gravi sono di Fasolino, tornato titolare. Inevitabilmente la serata negativa del portiere (non la prima) ha condizionato un match di suo già difficile contro la capolista Juve Stabia. Alla fine è 1-3 per le "vespe" e domenica sera trasferta a Crotone. Dopo l'impennata, crisi di risultati nella gestione Fontana.

La cronaca

Passano un paio di minuti e mezzo, Riccardi si aggiusta il tiro, tutto invitante, il destro dalla lunetta è però alto. Frizioni tra mister dalle rispettive panchine intorno al 6’ e il quarto uomo ha un bel lavoro da sbrigare. Ancora scintille sull’intervento pericoloso di Fabrizi (poi ammonito) sull’avversario.

La partita si sblocca al 12’, Fasolino è sorpreso dal pallone buttato in area e la respinta casuale è il miglior assist per Adorante, che deve solo spingere in rete. La risposta, sull’asse destro, sta nella fuga di Ercolano su filo del fallo laterale (28'), tocco in mezzo per Del Sole, preparazione del sinistro nelle migliori intenzioni, meno nelle traiettoria che si perde alta sulla traversa.

Raddoppio della Juve Stabia al 33’: sul morbido cross di Piscopo Adorante è indisturbato e stacca bene di testa battendo Fasolino, per nulla intenzionato ad uscire dai pali. Schema su angolo nel recupero: Riccardi aspetta il movimento di Paganini, conclusione ancora alta dal limite.

Il Latina rialza la testa al 10’ della ripresa. Dall’angolo di Riccardi, spunta la zampata sottomisura di Crecco, gol e la partita torna interessante. La Juve Stabia avverte la pressione e inizia a far scorrere il tempo con ogni artificio, a partire dalle lungaggini delle sostituzioni, complice anche l’infortunio in corsa di Bellich. E poi interruzioni sistematiche, che spostano la partita inesorabilmente in avanti. Pagliuca nel frattempo si fa espellere per proteste. La Juve Stabia si mette a distanza di sicurezza al 33’ su assolo in area di Meli, che rientra sul destro, rasoterra che lascia di sasso Fasolino. Nel tentativo di riportarsi di nuovo in partita, il Latina produce angolo, sul quale l’arbitro punisce con il rosso Vona, per un braccio largo sull’avversario.

Latina - Juve Stabia 1-3

MARCATORE: 12’pt e 33’pt Adorante, 10’st Crecco, 33’st Meli

LATINA (4-4-2): Fasolino; Cortinovis, Rocchi, E. Vona, Crecco (33’st Capanni); Ercolano, Paganini, Di Livio, Riccardi; Del Sole, Fabrizi (37'st Sorrentino). A disp. M. Vona, Guadagno, Perseu, Mazzocco, Fella, De Santis, Marino, Polletta, Di Renzo. All. Fontana.

JUVE STABIA (4-3-2-1) Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich (22’Folino), Mignanelli; Buglio, Leone (45'st , Romeo (45'st Baldi); Candellone, Piscopo; Adorante (22’st Meli). A disp. Esposito, La Rosa, Pierobon, Baldi, Meli, Guarracino, Garau, Folino, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Stanga, Mosti, Piovanello. All. Pagliuca.

ARBITRO: Scatena di Avezzano

Guardalinee: Landoni e Marchese

Quarto uomo: Acquafredda

NOTE: espulso al 25’st il tecnico della Juve Stabia Pagliuca per proteste. Al 35’st Vona per scorrettezze. Ammoniti Buglio (J), Fabrizi (L), Andreoni (J),

Rec. pt 2’, st 6'. Note: spettatori 2584, di cui 451 abbonati e 1051 ospiti.