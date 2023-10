Latina Calcio in Comune, Terraccianno: "Possiamo continuare a sognare"

“Sono sette anni di presidenza al Latina Calcio, durante i quali siamo cresciuti molto come società e dal punto di vista tecnico. Mister Di Donato rispecchia un progetto di continuità, attraverso il quale abbiamo costruito una squadra solida, dalla mentalità vincente. Giorno molto importante. Sette anni di presidenza cresciuti. Mi inorgoglisce. Di Donato continuità equilibrio importante nel matrimonio. Squadra solida dalla mentalità vincente, che può fare ancora molto di più. E noi possiamo continuare a sognare”.

Poche parole ricche di significato pronunciate del presidente del Latina Calco 1932 Antonio Terracciano nell’aula consiliare del Comune di Latina, dove società e squadra nerazzurra sono stati ospiti dell’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Matilde Celentano, che ha così esordito: “Siamo vicini al Latina Calcio, segno di identità e inclusione. Grazie per la vostra presenza al presidente Terracciano, il tecnico Daniele Di Donato e il capitano Daniele Di Livio, in rappresentanza di tutte le componenti di questa realtà alla quale saremo sempre vicini”. Concetti ribaditi dall’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato: “Quando scendete in campo voi siete Latina, sia come squadra che come città. Il senso di appartenenza va ben oltre i risultati sportivi”. Altri interventi sono arrivati il consigliere comunale Enzo De Amicis, fautore dell’incontro e per anni medico sociale del Latina Calcio, e il delegato del sindaco ai grandi eventi sportivi Alessandro Marfisi.

Nome, cognome e ruolo, i calciatori si sono auto presentati all’inizio dell’incontro, che si è concluso con la consegna, da parte del sindaco al presidente Terracciano, di una targa con questo messaggio: “Con l’auspicio che i colori della città di Latina possano brillare su tutti i campi, nel segno di una sana competizione”.