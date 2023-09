Latina sprecone, Jallow acciuffa il pareggio allo scadere

Pieno di emozioni nel 2-2 che accontenta a metà Monterosi e Latina, le quali possono recriminare a ragion veduta per come si come si sono svolti i fatti in campo, a corrente alternata. Mastroianni sblocca una gara che sembra a senso unico, ma sbagliando molto sotto porta, i pontini sono puniti e superati nella ripresa, complice l’erroraccio di Cardinali sull’1-1. Tanta generosità nel rimettersi in corsa viene premiata da Jallow nell’ultimo affondo. Giovedì di nuovo in campo per la quarta giornata. Alle 18.30 c’è Latina – Casertana.

Primo tempo di spessore degli ospiti, sospinti dalle veloci transizioni di Di Livio, che passa dalla conclusione al volo, fuori dell’8, all’assist che al 10’ Riccardi vanifica aprendo troppo il piatto davanti al portiere. Preamboli di un meritato vantaggio, figlio di uno scambio rapido tra Riccardi e Di Livio, imbucata per Mastroianni che scarica il destro sotto la traversa. Il primo tempo ha legittimato il vantaggio del Latina, vicino più a volte al raddoppio, mentre il Monterosi si è visto solo nel destro a giro di Frediani, alzato dalla mano di richiamo di Cardinali.

Per l’inversione di tendenza non ci vuole molto nella ripresa, il tempo di cinque minuti che bastano per rovinare la serata a Cardinali, che si lascia sfuggire il destro di Frediani. Ancora sei minuti, Rocchi fa passare Ekuban, scontro con Cardinali che resta a terra e senza udire fischio arbitrale, Silipo ribalta il Latina. La botta è notevole, ma i pontini si spingono in avanti per riprendersi almeno il pareggio, ma è grossolano l’errore di Paganini sottoporta (23’st), così come sono provvidenziali gli interventi di Mastrantonio, che si allunga sulle due conclusioni di Biagi, in rapida sequenza al 28’. Assalto finale, al 48’ Crecco getta in mezzo all’area un pallone sui Jallow ci crede veramente e in spaccata realizza il 2-2, con il pallone che lentamente rotola in rete. Ci sarebbe in realtà tempo per un intervento poco chiaro in scivolata di Sini su Jallow, che va a terra e il pallone verso il fondo. Il fallo? Nì. E finisce così.

Monterosi – Latina 2-2

Monterosi Tuscia (4-3-3): Mastrantonio, Crescenzi, Di Paolantonio, Frediani, Ekuban, Tartaglia (38’st Giordani), Fantacci (22’st Verde), Piroli (23’ A. Di Renzo), Sino, Palazzino (31’st Cinaglia), Silipo (30’st Di Francesco). A disp. Rigon, Costantino, Parlati, Bittante, Perrotta, Altobelli, Conti, Tolomello, Ferreri. All. Romondini.

Latina (3-5-2): Cardinali, Ercolano (1’st Paganini), Biagi (29’st Jallow), Di Livio, Mastroianni (20’st Fabrizi), Riccardi, Fella, De Santis, Del Sole (21’st Crecco), Rocchi, Cortinovis. A disp. Vona, Bertini, Perseu, Serbouti, Gallo, Polletta, G. Di Renzo. All. Di Donato.

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Hader di Ravenna - Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Balducci di Empoli

Marcatori: 14’ Mastroianni (L), 5’st Frediani (M), 11’st Silipo (M), 48’st Jallow (L)

Note: ammoniti 42’ Ercolano (L), 7’st Palazzino (M), 13’st Riccardi (L), 25’st Mastrantonio (M). Angoli 5-6. Rec. 0’ pt, 6’ st. Spettatori 336