Francavilla archiviata, il Latina pensa già alla capolista

Il Latina guarda avanti. Non puà fare altrimenti doopo la sconfitta di Francavilla Fontana. Il punto perso nel recupero potrebbe fare il paio con quello guadagnato in extremis contro l'Audace Cerignola. Ma il calcio non è sempre la sommatorio delle occasioni sfruttare e quelle mancate. Giovedì, ore 18.30, al Francioni arriva la capolista Juve Stabia. Le "vespe", impegnate questa sera in casa con la Casertana alle 20.30, hanno un giorno in meno per prepararsi alla partita. Ma non sarà questo un vantaggio. Fontana archivia la sconfitta: "Dà fastidio perdere così, ma non possiamo fare altro che andare avanti e pensare al prossimo match, che è dietro l'angolo". Torna a disposizione Ercolano, reduce dal turno di squalifica.

Cronaca

Minuti finali che fanno male, quando ti fai l’idea che l’obiettivo è tuo, sfugge per un episodio. Perde la partita e perde una posizione play off il Latina. Cronaca di una domenica pomeriggio, all’ora di pranzo, dove il dolce si è rivelato amaro.

A Francavilla è stato un inizio difficile per i nerazzurri, pressati da un avversario con l’acqua alla gola, vicino più volte al gol fallito per questione di dettagli davanti la porta di Guadagno, puntualmente attendo al 25’ nel negare il sorriso ad Artistico e al 19’ della ripresa a Neglia. E’ nell’ultima mezzora che il Latina ha alzato la testa, rischiando di vincere la partita. Non è successo perché al 23’ Fabrizi ha peccato di mira ad un passo dalla porta sul cross di Crecco, al quale il fuorigioco del compagno sulla linea di porta nega il gol. E poi al 43’ è Fella che non ottimizza il pallone d’oro messo in mezzo da Paganini.

E’ così che da una palla persa al limite dell’area, l'anticipo di Risolo diventa tiro, Guadagno c’è, meno i compagni a proteggere la porta e Artistico decide il match quando è il 91’ e le forze per recuperare non ci sono più.

Virtus Latina - Francavilla 1-0

Reti: 45’st Artistico (VF)

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Di Marco, Artistico, Neglia (42’st Contini), Dutu, Izzillo (25’st Garofalo), Laaribi (25’st Risolo), Macca, Ingrosso (33’st Carella). A disp. Carretta, Lucatelli, De Marino, Gavazzi, Polidori, Agostinelli, Nicoli. All. Villa

Latina: Guadagno, Vona, Di Livio, Riccardi (38’st Capanni Dias), De Santis (16’st Perseu), Marino, Crecco, Del Sole (16’st Mazzocco), Fabrizi (38’st Fella), Cortinovis, Paganini. A disp. Fasolino, Sorrentino, Polletta, Di Renzo, De Maio. All. Fontana

Arbitro: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria-Daniele Sbardella di Belluno

Quarto uomo: Giuseppe Rispoli di Locri

Note: Ammoniti: Macca, Laaribi, Dutu, Izzillo (VF) Marino, Mazzocco (LA)

Recupero: 1’pt, 5’st