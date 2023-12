Il Terracina piange la scomparsa di Sandro Di Spigno, storico capitano del club

Il Terracina Calcio piange la scomparsa di Sandro Di Spigno, storico capitano del club. Il comunicato della società:

"La Società, la Presidenza, lo staff e tutta la squadra si stringono al cordoglio per la triste scomparsa di Sandro Di Spigno, storico capitano del Terracina. Oltre ad aver rappresentato il Club nelle vesti di calciatore e di allenatore, Sandro mise a disposizione la sua grande esperienza per i più giovani della città, operando in maniera significativa nel Settore Giovanile del Terracina. Ciao Sandro, non ti dimenticheremo".