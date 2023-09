Il Terracina fa manita contro il Ferentino e Bellante porta il pallone a casa

Una tripletta per Bellante, che sale a quota cinque gol in campionato in sole tre partite. Contro il Ferentino, al neo attaccante delle Tigri basta un minuto per andare in rete e dopo appena 17, raddoppia. Al 23' ci pensa capitan Carlini a calare il tris mentre al 56' è ancora l'ex Gaeta a finire sul tabellino dei marcatori, per la terza volta nello stesso match. La ciliegina sulla torta arriva all'80', con Petruccelli. Finisce dunque 0-5.

FERENTINO-TERRACINA 0-5

Marcatori: 1’ Bellante (T), 17’ Bellante (T), 23’ Carlini (T), 56’ Bellante (T), 80’ Petruccelli (T)

FERENTINO – Vicini; Cerioni, Galeazzi, Begliuti, Cantagallo (45’ Navarra), Mezavilla, Amici (64’ Nuzzi), Oriano (69’ Oussaid), Goh N Cede, Valentino, Capogna (45’ Bocanelli).

A disp.: Di Piero, Mattarelli, Ciocchetti, Galeazzi C., Salvatori

All.: Battistelli Antonio

TERRACINA – Campagna; Merluzzi, Guida, Proietti, Sossai (85’ Ragozzo), Rosania, Selvini (71’ Zambruno), Petruccelli (87’ Mazzon), Cano (65’ Camara), Carlini, Bellante (85’ Dironza).

A disp.: Martinelli, Ragozzo, Botta, Trulli

All.: Pernarella Mauro

NOTE – Ammoniti:

Recupero: 3’pt, 2’st

Arbitro: Luca Di Monteodorisio (sez. Vasto)