Il Gaeta annuncia "El Pocho": arriva De Costanzo

Nuovo acquisto per il Gaeta. Nel comunicato si legge: "Alessandro De Costanzo è un nuovo biancorosso. Esterno mancino classe 1995, ha giocato per tanti anni in Serie D con le maglie di Flaminia, Francavilla, Adriese, Avezzano, Nuova Florida e in ultimo Trastevere, da cui è proveniente". Il giocatore ha disputato già un campionato di Eccellenza nel 2021/2022: è stato tra i protagonisti della cavalcata del Tivoli verso la promozione.