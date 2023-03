Centro Sportivo Primavera, parità col Nettuno: beffa Scardola

Al De Franceschi di Nettuno finisce in parità per il Centro Sportivo Primavera, che dopo essere passato in vantaggio con Montella, si fa rimontare nella ripresa. Il gol dei padroni di casa, firmato da Scardola di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra, arriva sull'unica disattenzione della difesa del club pontino. Gli ospiti non riescono a riprenderla e al triplice fischio strappano un punto. Domenica al Ci.Ma.Nuovo Primavera arriverà il Falaschelavinio.

Nettuno-Centro Sportivo Primavera 1-1

Marcatori: 24' pt. Antonio Montella, al 30' st. Edoardo Scardola