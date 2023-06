Pontinia, il nuovo allenatore è Fabrizio Cencia

Fabrizio Cencia torna al Pontinia. Il tecnico ex Nuovo Cos Latina è il nuovo allenatore del club che ben conosce, avendolo guidato per quasi dieci anni. Il comunicato ufficiale:

"La società TUTTA con a capo i Presidenti Morichini e Malandruccolo comunicano che torna alla guida della prima squadra il tecnico di Latina Fabrizio Cencia.

Il Mister è legato a Pontinia oltre che dall’aspetto sportivo anche dai rapporti umani consolidati in questa città per averci trascorso quasi dieci anni come tecnico. A Dario Pietrosanti invece, in qualità di responsabile dell’ area tecnica è stato affidato il compito di allestire la rosa per la prossima stagione calcistica.

A Cencia i migliori Auguri da tutta la società. Bentornato a casa “Condottiero”.