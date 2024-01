Novità in casa Terracina in questa sessione di mercato. Il club ha comunicato "di aver rescisso consensualmente il contratto di lavoro con il calciatore Simone Botta. Il Club ringrazia Simone per l'impegno profuso augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Ufficiale, invece, l'acquisto di Francesco Stella.