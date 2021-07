Olimpiadi, canottaggio: inizia l'avventura di Simone Venier ai Giochi di Tokyo

Questa notte, ore 4.40 in Italia e 11.40 locali, l'atleta di Terracina in acqua con il "quattro di coppia" Senior. In palio c'è subito la finale. Avversarie Estonia, Polonia, Norvegia e Germania

Mancano poche ore all’inizio dell’avventura olimpica per i canottieri delle Fiamme Gialle, impegnati a Tokyo nella XXXII edizione dei Giochi Olimpici. Questa notte, alle 4.40 in Italia e alle 11.40 ora locale, scenderanno in acqua i Campioni d’Europa in carica del “quattro di coppia” Senior, formato da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e il terracinese Simone Venier. I quattro atleti delle Fiamme Gialle gareggeranno nella seconda batteria che consentirà ai primi due classificati di accedere direttamente alla Finale. L’Italia in corsia 3 se la dovrà vedere contro Estonia (corsia 1), Polonia (corsia 2), Norvegia (corsia 4) e Germania (corsia 5).