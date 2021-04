Pallavolo, quinto set fatale alla Top Volley Cisterna: un punto contro Piacenza

Come nella gara contro Milano, il quinto set è fatale alla Top Volley Cisterna che nella gara giocata nel pomeriggio di Pasqua nel palazzetto di via delle Province cede al Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un 2-3 con i pontini sempre in rimonta, fermati solo da un black-out in avvio del quinto e ultimo spicchio di gara: alla luce di questo risultato Cisterna sale a cinque punti nella classifica dei play-off per il quinto posto, appendice al campionato di Superlega, che mette in palio il posto nella prossima edizione della Challenge Cup. Con 28 punti (e il 65% in attacco) Giulio Sabbi è stato miglior realizzatore del match: una prestazione notevole che aggiunge all’ottima prestazione di squadra, un cambio di passo notevole rispetto alla regular season.

I commenti del post gara

“Abbiamo cominciato finalmente a giocare a pallavolo e abbiamo ritrovato Sabbi - ha detto il presidente Top Volley Cisterna Gianrio Falivene -. La stagione? Personalmente non si riscatta così perché le scorie che abbiamo ce le porteremo dietro per parecchio tempo. I pensieri per il futuro li facciamo sempre ma a questi dovranno seguire le azioni, speriamo si tratti di bei pensieri perché ne abbiamo avuti troppi. Baranowicz? Non abbiamo contattato nessuno ma lui è uno che sa tenere".

“Stiamo battagliando nonostante abbiamo giocato un primo set non bello, ma siamo stati bravi a reagire e a rimanere concentrati in campo e sappiamo che le partite saranno tutte così perché nessuno vuole perdere - gli ha fatto eco Sabbi -. Top Volley diversa? Sicuramente per noi è stata una prima parte di stagione deludente, la società merita questo tipo di prestazioni, c’è rammarico, è stata una stagione travagliata e non dobbiamo nasconderci, ora pensiamo solo al futuro».

“Un passo in avanti verso i primi quattro posti, la Top Volley ha giocato una partita importante, noi siamo stati bravi a restare sempre in partita con uno strappo importante in avvio del quinto set - ha commentato a fine gara Baranowicz -. Tensione? C’è nervosismo, è normale, ma alla fine l’importante è vincere. Mercato? Al momento non ho il contratto con nessuno, l’importante è finire la stagione poi si vedrà e se il mio nome viene associato alla Top Volley mi fa piacere perché è una società che ha voglia di rivincita ed è una piazza storica della pallavolo italiana”.

La partita

In avvio di partita Boban Kovac ha schierato Seganov in palleggio opposto a Sabbi, di banda Cavuto e Tillie, Szwarc e Krick al centro con Cavaccini libero. Dall’altra parte della rete Piacenza risponde con Baranowicz in palleggio opposto a Finger, di banda Antonov e Clevenot, centrali Mousavi e Candellaro con Scanferla libero.

PRIMO SET - La Top Volley cede il primo set a Piacenza (13-25) subendo la maggiore concretezza in attacco della formazione allenata da coach Bernardi che costringe i pontini a rincorrere fin dall’inizio del match (4-7, 5-10) poi a metà set Tillie e soci provano a ricucire con un mini-break (8-12) ma Piacenza scappa ancora (12-19) e si prende il primo spicchio di gara.

SECONDO SET - Nel secondo set la Top Volley rimette il match in equilibrio vincendo 25-20 e dimostrando di aver metabolizzato in fretta l’avvio di partita. Sabbi trascina, Tillie è presente e anche il resto dei giocatori in campo: dall’11-11 arriva la prima sgasata della Top che sale fino al 13-11 e poi ancora un allungo fino al 15-12. Sul 23-17 il parziale è in ghiaccio ma nel finale, dal 24-18, la Top Volley pasticcia e Piacenza annulla due set point prima dell’errore al servizio di Clevenot che regala il 25-20 ai pontini.

TERZO SET - La Top perde il terzo spicchio di partita 22-25 con una percentuale di attacco migliore di Piacenza ma con sei errori al servizio che pesano abbastanza. Dopo l’inizio giocato in equilibrio (9-10) Piacenza si stacca, martellando dalla linea dei nove metri, e si prende un margine di vantaggio di quattro lunghezze che conserva per buona parte del set (12-16). Nel finale Sabbi (7 punti e 70% in attacco in questo set) prova a trascinare i suoi (20-23) ma Piacenza non molla e trova il 20-24: due set point annullati dalla Top Volley Cisterna. che resta comunque agganciata alla partita, prima del punto decisivo di Antonov che regala a Piacenza il 22-25.

QUARTO SET - Sotto 1-2 il quarto set è combattutissimo e la Top lo strappa ai vantaggi (27-25) al termine di una vera e propria battaglia. I pontini sono sempre avanti (11-8, 12-10, 15-12) e Piacenza accusa il colpo: il 19-16 arriva con il primo tempo di Szwarc, poi sul 22-18 la Top Volley ruggisce e Piacenza accusa ancora. Bernardi bisticcia con Baranowicz e lo sostituisce con Izzo così Piacenza recupera dal 23-19 al 23-23. Si va ai vantaggi, Baranowicz torna in campo, la Top arriva sul 24-23, Piacenza annulla due set point, ma è Cisterna a spuntarla.

QUINTO SET - La Top Volley, dopo aver rimesso in equilibrio la partita ancora una volta, cede al tie-break 9-15. Decisivo il black-out iniziale che ha portato Piacenza avanti 4-10, poi dal 6-13 Cisterna ha recuperato fino al 9-13 grazie a un prolifico turno al servizio di Szwarc, ma l’aggancio non è riuscito poiché Piacenza ha spinto fino al 9-15 finale nonostante i cinque punti di Sabbi.

I tabellini

TOP VOLLEY CISTERNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 2 – 3

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto 12, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 9, Seganov 4, Rossato ne, Sabbi 28, Rossi ne, Onwuelo 1, Rondoni (lib.) ne, Randazzo ne, Krick 10, Szwarc 12. All. Kovac

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Izzo, Scanferla (lib.), Candellaro 8, Fanuli ne, Tondo, Antonov 13, Botto, Clevenot 15, Mousavi 12, Finger 24, Baranowicz 5. All. Bernardi

Arbitri: Cesare (Roma) e Canessa (Bari)

Parziali: 13-25 (24′), 25-20 (28′), 22-25 (26′), 27-25 (29′), 9-15 (15′)

Note: Top Volley Cisterna: ricezione 53% (36%), attacco 55%, ace 2 (err. batt. 21), muri pt. 8;

Gas sales bluenergy Piacenza: ricezione 50% (25%), attacco 57%, ace 5 (err. batt. 17), muri pt. 13.

MVP: Finger (Gas Sales Bluenergy Piacenza)