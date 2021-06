Coppa del mondo di canottaggio, Tavani: "Vetrina internazionale per Sabaudia"

E' in corso il secondo giorno alla World Rowing Cup III di Sabaudia. Alla terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio prenderanno parte più di 300 atleti provenienti da 26 nazioni, per un totale di 147 equipaggi.

"E’ un’emozione bellissima essere qui a Sabaudia - ha commentato il delegato allo Sport della Presidenza della Regione Lazio Roberto Tavani, che oggi ha assistito alle fasi finali delle gare che si concluderanno domani, 6 giugno - un evento di assoluto prestigio che la Giunta Zingaretti ha fortemente voluto, nonostante le difficoltà della pandemia. Un campo di regata costruito in uno scenario naturale davvero unico al mondo, di una bellezza che lascia senza fiato. Una vetrina internazionale per Sabaudia e il Lazio, per un appuntamento fondamentale di ritorno alla vita grazie alla forza dello sport. La migliore ripartenza possibile non solo per Sabaudia ma per tutto il litorale pontino e i tanti comuni limitrofi. Sabaudia – prosegue Tavani - ha una consolidata vocazione sportiva sul canottaggio che noi stiamo coltivando insieme al Coni, alla Federazione Italiana Canottaggio e al Comune pontino. Siamo una squadra che ha remato e vuole remare nella stessa direzione: lo sport come volano per il rilancio e la ripartenza dei nostri territori”. La Regione Lazio ha seguito e sostenuto fin dalla fasi della candidatura tutto l’iter che ha portato Sabaudia ad ospitare questo evento che rappresenta un importante test per il mondo del canottaggio in vista dei Giochi Olimpici di Tokio che si svolgeranno tra poche settimane.

"Una gioia poter partecipare alla celebrazione del ritorno alla vita, in chiave sportiva, con la Terza prova di Coppa del Mondo di Canottaggio a Sabaudia - ha aggiunto anche l'assessora all'Agricoltura e Pari opportunità della Regione Enrica Onorati - Un orgoglio per la nostra regione e per il comune di Sabaudia e la sua vocazione al canottaggio, valorizzata in un contesto così importante e prestigioso, grazie alla virtuosa collaborazione tra la nostra amministrazione, il Comune, il Coni e la Federazione italiana canottaggio. Sino a domani, assisteremo alle prove di atleti provenienti da 26 nazioni nel meraviglioso contesto del Circeo, patrimonio naturalistico unico della nostra regione. Un bellissimo segnale di ripartenza per il territorio anche la firma avvenuta ieri del Protocollo dei Comuni aderenti alla "Comunità pontina dello sport".