Ottimo avvio all'invernale del Circeo: domenica prima giornata di regate

Ha preso il via ieri, domenica 31 ottobre la prima manche del campionato invernale del Circeo, organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della cooperativa Circeo Primo, del Comune e del locale ufficio marittimo di San Felice Circeo. Una giornata con vento sostenuto da est ha permesso agli organizzatori di portare a termine le prime due prove in programma. Come da tradizione il campo di Regata posizionato nella splendida cornice di fronte il lungomare del Circeo, tra Torre Olevola e Torre Vittoria, ha permesso a numerosi spettatori di assistere alle partenze e agli arrivi.

Guida la classifica generale in classe regata dopo due ottimi primi posti Cavallo Pazzo II, l’X 35 di Enrico Danielli con al timone Giovanni Segnini, seguito da Vahine’ 7 il First 45 di Francesco Raponi, terzo Frinky l’ Hanse 375 di Francesco Frinchillucci. Nel raggruppamento Crociera in testa dopo due prove Marlin il Dufour 34 degli armatori Magliozzi Tartaglione, secondo Nano Matto il Bavaria 34 della Famiglia Carpitelli, terzo Ninã il Sun Odyssey 45 di Roberto Signorotto. Nel corso del briefing pre regata il presidente del gruppo pontino Franco Borsò ha presentato a tutti gli intervenuti gli sponsor della manifestazione: Gusto & Tradizione, Mywinestore, DieciDiciotto Studio, Evolution Sail, Sail2Sail Charter Broker. Inoltre ha illustrato il programma invernale delle attività didattiche con in calendario corsi di navigazione, corsi sulla sicurezza in mare, corsi di meteorologia e numerosi seminari su tematiche ambientali. Prossimo appuntamento con le regate al Circeo domenica 14 novembre.