Tutti negativi al Covid, domani sera si gioca il recupero Top Volley Cisterna - Modena

Odissea

Terminati ventiquattro giorni di odissea, tra test, quarantene, isolamento fiduciario e tutti a casa. All'appello mancavano quattro giocatori, finalmente tornati a disposizione dopo i risultati dei tamponi molecolari cui si sono sottoposto nella giornata di ieri. In precedenza si erano negativizzati due componenti del gruppo squadra, che aveva ripreso ad allenarsi agli ordini di Kovac. Tutti abili e arruolati, visto che sono risultati contemporaneamente negativi anche gli altri tesr molecolari effettuati. A distanza di quattro giorni (era in programma sabato 21 novembre) si recuperà così l'undicesima ed ultima giornata di andata. Ore 20.30, diretta Rai Sport, avversario la Leo Shoes Modena di Andrea Giani. Non certo il modo migliore per tornare in campo, con metà roster praticamente fermo da più di tre settimane. Con un pò di buon senso il match andava rinviato, ma le dinamiche sono chiare. Il calendario di Superlega presenta ancora diversi buchi da coprire.

Recuperi

Domenica prossima, sempre a Cisterna di Latina, si giocherà anche la partita con l’Allianz Milano (ore 17), valida per la prima giornata del girone di ritorno, mentre mercoledì 2 dicembre (ore 18) i pontini saranno in trasferta a Civitanova Marche in casa della Lube per giocare il match valido per la nona giornata d’andata. La trasferta di Vibo Valentia, valida per la decima giornata, verrà recuperata mercoledì 16 dicembre alle 19.

Vigilia

Giulio Sabbi, opposto della Top Volley Cisterna, ha parlato prima del match: "Sicuramente abbiamo passato un momento difficile dal punto di vista collettivo ma per fortuna sta volgendo al termine e questa è la cosa fondamentale per noi – chiarisce Sabbi – Arriviamo alla partita con Modena con una settimana di allenamento a ranghi ridotti ma sicuramente siamo tutti motivati e carichi per rimetterci in gioco con la consapevolezza che molto probabilmente avremo delle difficoltà, anche per questo dovremo essere bravi ad aiutarci l’uno con l’altro. In queste situazioni deve venir fuori la squadra come collettivo".

Match programm

Tra Top Volley Cisterna e Leo Shoes Modena sono 39 i precedenti con 10 successi pontini e 29 emiliani. Ex della partita Samuel Onwuelo a Modena nel 2015/2016, 2016/2017, Giulio Sabbi a Modena nel 2017/2018, Kevin Tillie a Modena nel 2018/2019 e Moritz Karlitzek a Latina nel 2019/2020.

Molti i record presonali da centrare da ambo le parti. In carriera Play Off: Elia Bossi – 2 punti ai 100 (Leo Shoes Modena); Giulio Sabbi – 20 punti ai 400 (Top Volley Cisterna); Luca Vettori – 38 punti ai 700 (Leo Shoes Modena); Andrea Rossi – 6 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Daniele Sottile – 8 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera Regular Season: Daniele Mazzone – 13 attacchi vincenti ai 1000 (Leo Shoes Modena); Giulio Sabbi – 32 punti ai 3000 (Top Volley Cisterna); Elia Bossi – 7 punti ai 500, 1 muri vincenti ai 100 (Leo Shoes Modena).

In carriera tutte le competizioni: Daniele Sottile – 14 punti ai 1100 (Top Volley Cisterna); Arthur Szwarc – 14 punti ai 300 (Top Volley Cisterna); Daniele Lavia – 15 punti ai 1000 (Leo Shoes Modena); Tobias Krick – 20 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Oreste Cavuto – 22 punti ai 1000 (Top Volley Cisterna); Nemanja Petric – 24 punti ai 2700 (Leo Shoes Modena); Samuel Onwuelo – 36 punti ai 800 (Top Volley Cisterna); Luca Vettori – 38 punti ai 4200 (Leo Shoes Modena); Georgi Seganov – 40 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Moritz Karlitzek – 40 punti ai 300 (Leo Shoes Modena) .