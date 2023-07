Miss Italia 2023, la 18enne di Latina Alessia Gliottone si avvicina alle finali nazionali

La 18enne di Latina Alessia Gliottone è Miss Miluna Lazio 2023. L’incoronazione nella serata di ieri a Bomarzo che ha aperto ufficialmente le finali regionali dell’84esima edizione del concorso nazionale Miss Italia, con l’assegnazione proprio della prima delle fasce in palio, quella di Miss Miluna Lazio 2023. L’evento, organizzato dalla Delta Events – agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – si è tenuto nella suggestiva location di Palazzo Orsini, castello medioevale fatto ristrutturare nel XVI secolo da Pier Francesco Orsini, inserito nel programma dei festeggiamenti voluti dall’amministrazione di Bomarzo per celebrare i 500 anni della nascita del nobile romano signore che commissionò anche il “Sacro bosco”, meglio noto oggi con il nome di “Parco dei mostri”.

Ha presentato la serata Margherita Praticò, supportata in regia da Mario Gori. In passerella 25 concorrenti, prima tornata delle finaliste regionali, che si sono esibite in diversi quadri moda indossando abiti tricolore e da sera, con gioielli Miluna, il classico body da gara, con il quale si sono “auto presentate” alla giuria, per finire con la suggestiva sfilata in abiti rinascimentali, appositamente creati dalla stilista Ilaria Sforza Petrocochino. Giurata e “madrina” della serata Lavinia Abate, Miss Italia 2022. Con lei in giuria anche Federica Maini, vincitrice lo scorso anno del titolo nazionale Miss Miluna 2022. E ancora, tra gli altri, il sindaco di Bomarzo Marco Perniconi, l’assessore alla cultura Marzia Arconi, la stilista Ilaria Sforza Petrocochino, l’organizzatrice dei festeggiamenti per i 500 anni di Vicino Orsini Tiziana Lagrimino.

La classifica finale

Al termine dello scrutinio è risultata la seguente graduatoria:

Prima classificata, eletta Miss Milena Lazio 2023 Alessia Gliottone, 18enne nata a Vigevano ma residente a Latina, alta 175 cm, capelli castani, occhi marroni, segno zodiacale ariete. A settembre inizierà il suo quinto anno di liceo delle scienze umane. Pratica danza e nuoto, ama viaggiare e il mondo della moda. Il suo sogno è, ovviamente, quello di avere successo come modella. Alessia Gliottone accede così alle prefinali nazionali dell’84° concorso Miss Italia

Seconda classificata Marta Antonucci, 19 anni, romana residente all’Infernetto, bionda, occhi azzurri, alta 178 cm. Ha conseguito il diploma di liceo linguistico e frequenta scuola di cinema. Pratica danza, tennis, ginnastica artistica e acquagym, ama ascoltare la musica. Sogna di diventare una brava attrice.

Terza classificata Eleonora Mascaro, 20enne di Ardea, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 169 cm. Diplomata al liceo linguistico, pratica ginnastica ritmica a livello agonistico, ama la fotografia e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Quarta classificata Sara Bumbaca, 18enne romana del quartiere Giardinetti, capelli castani, occhi verdi, alta 17a cm. Ha una qualifica di estetista, pratica atletica leggera e equitazione. Ama trascorrere del tempo con i propri familiari e sogna di lavorare nel mondo della moda o del cinema.

Quinta classificata Giulia Toschi, 19enne romana, capelli castani, occhi marroni, alta 173 cm. Ha conseguito il diploma liceo scientifico e frequenta il primo anno di giurisprudenza. Pratica danza e nuoto sincronizzato, ama ballare, praticare snorkeling, fare la fotomodella. Sogna di diventare una brava giornalista sportiva.

Sesta classificata Isabella Fichera,18enne di Talenti, castana, occhi verdi, al V anno del liceo linguistico, ha praticato danza moderna, ginnastica artistica, ama allenarsi in palestra e scoprire posti nuovi. Sogna di trovare un lavoro che le consenta di viaggiare in tutto il mondo.

Il prossimo appuntamento con le finali regionali è fissato per sabato 22 luglio ad Anzio dove si assegnerà la fascia di Miss Sport Givova Lazio 2023.